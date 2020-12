Flamengo inicia preparação para a próxima partida do Brasileirão

Após a vitória no clássico contra o Botafogo, o elenco rubro-negro se reapresentou na tarde de segunda-feira (07), no Ninho do Urubu, e iniciou a preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, que será contra o Santos no próximo domingo (13), às 16h, no Maracanã.

O técnico Rogério Ceni comandou as atividades no campo do CT, onde os jogadores realizaram um trabalho físico e tático. Após deixar o campo com dores na última partida, o atacante Bruno Henrique foi reavaliado pelo Departamento Médico do clube e apresentou melhora, não havendo necessidade de exame. Já o atleta Gabriel Barbosa continuou com o trabalho de reequilíbrio muscular.