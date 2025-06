Flamengo inicia Mundial de Clubes com vitória sobre o Espérance e Lidera Grupo D

O Flamengo estreou com o pé direito na Copa do Mundo de Clubes, vencendo o Espérance-TUN por 2 a 0 nesta segunda-feira, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Com o resultado, os rubro-negros somam os primeiros três pontos na competição e igualam o Chelsea na liderança do Grupo D. Os tunisianos, por sua vez, permanecem sem pontos, ao lado do Los Angeles FC.

Os gols da vitória carioca foram marcados por Arrascaeta no primeiro tempo e Luiz Araújo na etapa final, garantindo um início promissor para a equipe brasileira no torneio.

O jogo

O Flamengo começou a partida com intensidade, pressionando a saída de bola do Espérance. Embora a criação de chances claras tenha demorado a aparecer, a primeira investida de qualidade resultou no gol. Aos 16 minutos, após um cruzamento preciso, Luiz Araújo escorou para Arrascaeta, que finalizou para o fundo da rede, abrindo o placar para os cariocas.

Logo após o gol, os flamenguistas quase ampliaram. Gerson recebeu passe na área, mas chutou em cima do goleiro Ben Said, que fez a defesa. Com o passar do tempo, o ritmo do jogo diminuiu. O Flamengo controlava a posse de bola, mas reduziu a intensidade no ataque, sendo pouco incomodado pela equipe tunisiana. O panorama se manteve até o intervalo, com os rubro-negros mantendo a vantagem mínima.

No segundo tempo, o Flamengo retornou com uma postura mais ofensiva e quase marcou o segundo gol aos sete minutos, com Pedro, que pegou mal na bola e facilitou a defesa de Ben Said. O Espérance tentou reagir e chegou com perigo aos 17 minutos, em um chute de Belaili e, em seguida, em outra finalização do mesmo meia que exigiu boa defesa de Rossi.

A resposta rubro-negra veio em grande estilo aos 24 minutos da etapa final. Luiz Araújo recebeu um passe na área e desferiu um chute colocado, sem chances para o goleiro adversário, sacramentando a vitória e garantindo a tranquilidade para o time brasileiro. Com o novo gol, o Flamengo passou a administrar o resultado, controlando a partida até o apito final para assegurar os importantes três pontos na estreia do Super Mundial de Clubes.

Conflito de gigantes na próxima rodada

A próxima rodada promete um confronto de peso para o Flamengo, que enfrentará o Chelsea nesta sexta-feira, novamente na Filadélfia, em uma partida que valerá a liderança isolada do grupo. Já o Espérance buscará a reabilitação diante do Los Angeles FC no mesmo dia, em Nashville.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-BRA 2 X 0 ESPÉRANCE-TUN

Local: Lincoln Financial Field, na Philadelphia (EUA)

Data: 16/06/2025

Horário: 22 horas (de Brasília)

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Jan de Vries (HOL) e Hessel Steekstra (HOL)

Cartões amarelos: Bruno Henrique (Flamengo); Ben Ali, Guenichi, Tougai e Benaili (Espérance)

GOLS: Arrascaeta, aos 16′ do 1º T; Luiz Araújo, aos 24′ do 2º T (FLAMENGO)

FLAMENGO: Rossi: Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho (Allan), Gerson (Plata) e Arrascaeta (Michael); Luiz Araújo (Everton Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luis

ESPÉRANCE: Ben Said; Ben Ali (Bouchniba), Tougai, Meriah e Ben Hamida; Ogbelu, Guenichi (Derbali), Benaili, Jebali (Mokwana) e Yan Sasse (Konaté); Rodrigo Rodrigues (Jabri). Técnico: Maher Kanzari

