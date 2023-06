Flamengo goleia o Vasco por 4 a 1 no Maracanã pelo Brasileirão

Em jogo que complementa a nona rodada do Brasileirão, o Flamengo levou a melhor e goleou o Vasco por 4 a 1 na noite desta segunda-feira (5), no Maracanã. Num primeiro tempo arrasador, Erick, Gerson, Pedro e Ayrton Lucas marcaram os gols da grande vitória rubro-negra no Clássico dos Milhões.

Com o resultado, o Mengão subiu para a quinta colocação no campeonato nacional. Agora, o time de Sampaoli foca suas atenções na Libertadores, quando enfrenta o Racing na próxima quinta (8), novamente no Maraca.

O jogo

O início de partida foi marcado por grande disputa pela posse de bola. O Flamengo tentava sair para o jogo, mas encontrava um pouco de dificuldades devido a forte marcação exercida pelo time cruzmaltino.

No primeiro lance mais agudo, aos 13’, o Mengão abriu o marcador com um golaço! Pedro roubou a bola e tocou para Arrascaeta. O uruguaio foi derrubado por Galarza, mas a bola sobrou para Erick, que acertou um lindo chute na gaveta, sem chances para o goleiro: 1 a 0.

Um atrás do outro! Dois minutos depois, o Rubro-Negro ampliou o placar para a festa da Nação! Wesley tocou para Arrascaeta cruzar na medida para Gerson cabecear com estilo. Segundo gol do Mengão com apenas 15’ de bola rolando.

A equipe rubro-negra seguiu trocando passes no campo ofensivo em busca de mais gols. E quase saiu outro golaço aos 29’. Erick cruzou na área, a zaga do Vasco afastou parcialmente e a bola sobrou para Arrascaeta na entrada da área. O camisa 14 ajeitou para a perna boa e bateu forte. A bola explodiu no travessão.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Mais Querido marcou o terceiro gol para delírio da Nação Rubro-Negra! Em jogada individual, Matheus França passou por Pumita na área e rolou para Ayrton Lucas. O lateral pegou de direita e mandou no cantinho. A bola ainda desviou em Pedro antes de entrar. Arbitragem deu o gol para o centroavante rubro-negro: 3 a 0.

E virou goleada! Ainda na etapa inicial, o Fla marcou o quarto gol. Gerson roubou a bola e lançou Ayrton Lucas na velocidade, ele ganhou fácil na corrida, driblou o goleiro e empurrou para as redes: 4 a 0. Mengão vai para o intervalo com o jogo totalmente controlado.

No início do segundo tempo, o Vasco tentou pressionar em busca de diminuir o marcador, mas a defesa rubro-negra conseguia neutralizar os lances de perigo. Aos 10’, o árbitro foi ao VAR e marcou pênalti de Gerson em Jair. O próprio volante foi para cobrança e descontou para o Vasco: 4 a 1.

Após o gol cruzmaltino, o Mais Querido manteve a tranquilidade e continuou valorizando a posse de bola no ataque, administrando a vantagem conquista ainda no primeiro tempo.

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (8) para enfrentar o Racing, às 21h, no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores.

Ficha técnica

Vasco 1 x 4 Flamengo

9ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, RJ

Data: 05/06/2023

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes

Cartões amarelos: Alex Teixeira (VAS), Capasso (VAS)

Gols: Erick (13’1ºT), Gerson (15’1ºT), Pedro (41’1ºT), Ayrton Lucas (46’1ºT) e Jair (12’2ºT).

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Filipe Luís)); Thiago Maia (Vidal), Erick e Gerson; Arrascaeta (Everton Cebolinha), Matheus França (Victor Hugo) e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Vasco: Léo Jardim; Miranda, Capasso e Léo; Puma Rodrigues, Jair, Galarza (Matheus Carvalho), Orellano (Barros) (Zé Gabriel), Alex Teixeira (Gabriel Pec) e Lucas Piton; Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Fonte: Esportes