Flamengo goleia Maricá e conquista a Taça Guanabara

O Flamengo confirmou o favoritismo e conquistou o título da Taça Guanabara neste sábado, ao golear o Maricá por 5 a 0 no Maracanã. A partida, válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca, viu o Rubro-Negro dominar completamente as ações, garantindo a vitória e o troféu com gols de Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves.

Domínio Rubro-Negro

Desde o apito inicial, o Flamengo impôs seu ritmo e pressionou o Maricá. Aos quatro minutos, Arrascaeta já assustava com um chute no travessão. Aos 16, Gerson aproveitou rebote na área para abrir o placar. O segundo gol veio aos 25, com Léo Ortiz completando uma jogada confusa na área.

Com a vantagem estabelecida, o Flamengo diminuiu a intensidade, mas manteve o controle da posse de bola até o intervalo.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Flamengo voltou a acelerar o ritmo. Bruno Henrique quase marcou aos cinco minutos, mas João Vitor salvou o Maricá em cima da linha. Aos dez, Arrascaeta ampliou com um chute cruzado. Luiz Araújo, aos 13, fez o quarto gol em jogada individual.

O Maricá esboçou uma reação aos 29 minutos, com Felipe Carvalho cabeceando com perigo. No entanto, Matheus Gonçalves, aos 35, fechou a goleada com um toque de categoria na saída do goleiro.

Próximos passos

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 23 pontos e garantiu o título da Taça Guanabara. O Maricá, com 12 pontos, se despede do Campeonato Carioca. Agora, o Flamengo aguarda a definição de seu adversário na semifinal do Estadual, que será conhecido nos jogos deste domingo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 5 X 0 MARICÁ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 22/02/2025

Hora: 19h (de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Gustavo Motta Correia e Lilian da Silva Fernandes

VAR: Alexandre Vargas Tavares

GOLS: Gerson, aos 16min do primeiro tempo; Léo Ortiz, aos 25min do primeiro tempo; Arrascaeta, aos 10min do segundo tempo; Luiz Araújo, aos 13min do segundo tempo; Matheus Gonçalves, aos 35min do segundo tempo (Flamengo)

FLAMENGO: Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz (Wallace) e Léo Pereira; Pulgar (Allan), Gerson e Arrascaeta; Plata (João Victor), Bruno Henrique (Matheus Gonçalves) e Cebolinha (Luiz Araújo). Treinador: Filipe Luis

MARICÁ: Dida, Almir (Magno Nunes), Felipe Carvalho, Sandro e João Victor; Clayton (Sergio Mendonça), Bezerro, Vinícius Matheus (Rhenan) e Walber (Bruninho); Gutemberg e Hugo Borges (Rafael Carioca). Técnico: Reinaldo Oliveira

