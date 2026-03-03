Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0 sobre o Madureira, na noite desta segunda-feira, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Com o resultado, o Rubro-Negro somou um placar agregado de 11 a 0, confirmando seu favoritismo e avançando de forma incontestável na competição.

A estrela da partida foi o atacante Pedro, que balançou as redes quatro vezes. Lucas Paquetá contribuiu com dois gols, enquanto um gol contra de Jean Vianna e um tento de Samuel Lino completaram o placar elástico.

Domínio inquestionável desde o início

Desde os primeiros minutos, o Flamengo impôs seu ritmo ofensivo. Logo aos quatro minutos, Lucas Paquetá abriu o marcador de cabeça após cobrança de escanteio. O lance, inicialmente anulado, foi validado após revisão do VAR. A equipe manteve a pressão, e Paquetá ampliou aos 23 minutos com um belo chute de fora da área.

A situação do Madureira se complicou ainda mais aos 29 minutos, com a expulsão direta do meia Wallace por uma falta dura em De la Cruz. Com um jogador a menos, o Tricolor Suburbano não conseguiu conter a avalanche rubro-negra. Antes do intervalo, Pedro, aproveitando um cruzamento rasteiro, marcou o quarto gol, selando uma primeira etapa de total controle flamenguista.

Segundo tempo mantém o ritmo de gols

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo não diminuiu o ímpeto. Pedro mostrou seu faro de gol ao balançar as redes logo aos dois minutos, e, no minuto seguinte, marcou seu hat-trick. O atacante não parou por aí e, aos 21 minutos, completou seu “poker” (quatro gols) em uma jogada insistente na área.

Com a goleada já construída e o controle absoluto do jogo, o Rubro-Negro administrou a posse de bola, mas ainda teve tempo para o oitavo gol. Samuel Lino, aos 42 minutos, fechou a conta, levando a torcida presente ao Maracanã a aplaudir a performance impecável de sua equipe.

Clássico na final: Flamengo x Fluminense

Com a classificação, o Flamengo enfrentará o Fluminense na grande final do Campeonato Carioca. O clássico decisivo está marcado para o próximo domingo, às 18h (horário de Brasília), novamente no Maracanã, com mando de campo do Tricolor das Laranjeiras. O Madureira, por sua vez, se despede da competição.

Próximos Confrontos:

Madureira: Enfrenta o Águia de Marabá pela Copa do Brasil em 11 de março de 2026, às 14h, no Estádio Aniceto Moscoso.

Enfrenta o Águia de Marabá pela Copa do Brasil em 11 de março de 2026, às 14h, no Estádio Aniceto Moscoso. Flamengo: Disputa a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense em 08 de março de 2026, às 18h, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 0 x 8 FLAMENGO Competição Campeonato Carioca Local Maracanã Data 02 de março de 2026 (segunda-feira) Horário 21h (de Brasília)

Cartões e Arbitragem Cartões Amarelos Neguete (Madureira); Evertton (Flamengo) Cartões Vermelhos Wallace (Madureira) Árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro Assistentes Hugo Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares VAR Philip Georg Bennett

Gols Lucas Paquetá aos 5′ do 1ºT (Flamengo) Lucas Paquetá aos 24′ do 1ºT (Flamengo) Jean Vianna (contra) aos 33′ do 1ºT (Flamengo) Pedro aos 46′ do 1ºT (Flamengo) Pedro aos 3′ do 2ºT (Flamengo) Pedro aos 4′ do 2ºT (Flamengo) Pedro aos 22′ do 2ºT (Flamengo) Samuel Lino aos 42′ do 2ºT (Flamengo)

Madureira Flamengo Neguete Andrew Cauã Coutinho Emerson Royal Marcão Léo Ortiz (Daniel Silva) Jean Vitão Julião (Julio Cesar) Alex Sandro Rodrigo Lindoso Evertton (Wallace Yan) Adriano (Wendel) De La Cruz (Luiz Felipe) Wallace Paquetá Geovane Maranhão (Fash) Carrascal (Luiz Araújo) Jacó (Fubá) Everton Cebolinha (Samuel Lino) Vinícius Balotelli Pedro Técnico: Toninho Andrade Técnico: Filipe Luís

Fonte: Esportes