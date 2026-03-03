Connect with us

Esportes

Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca

Published

1 minuto ago

on

O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0 sobre o Madureira, na noite desta segunda-feira, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Com o resultado, o Rubro-Negro somou um placar agregado de 11 a 0, confirmando seu favoritismo e avançando de forma incontestável na competição.

A estrela da partida foi o atacante Pedro, que balançou as redes quatro vezes. Lucas Paquetá contribuiu com dois gols, enquanto um gol contra de Jean Vianna e um tento de Samuel Lino completaram o placar elástico.

Domínio inquestionável desde o início

Desde os primeiros minutos, o Flamengo impôs seu ritmo ofensivo. Logo aos quatro minutos, Lucas Paquetá abriu o marcador de cabeça após cobrança de escanteio. O lance, inicialmente anulado, foi validado após revisão do VAR. A equipe manteve a pressão, e Paquetá ampliou aos 23 minutos com um belo chute de fora da área.

A situação do Madureira se complicou ainda mais aos 29 minutos, com a expulsão direta do meia Wallace por uma falta dura em De la Cruz. Com um jogador a menos, o Tricolor Suburbano não conseguiu conter a avalanche rubro-negra. Antes do intervalo, Pedro, aproveitando um cruzamento rasteiro, marcou o quarto gol, selando uma primeira etapa de total controle flamenguista.

Segundo tempo mantém o ritmo de gols

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo não diminuiu o ímpeto. Pedro mostrou seu faro de gol ao balançar as redes logo aos dois minutos, e, no minuto seguinte, marcou seu hat-trick. O atacante não parou por aí e, aos 21 minutos, completou seu “poker” (quatro gols) em uma jogada insistente na área.

Com a goleada já construída e o controle absoluto do jogo, o Rubro-Negro administrou a posse de bola, mas ainda teve tempo para o oitavo gol. Samuel Lino, aos 42 minutos, fechou a conta, levando a torcida presente ao Maracanã a aplaudir a performance impecável de sua equipe.

Clássico na final: Flamengo x Fluminense

Com a classificação, o Flamengo enfrentará o Fluminense na grande final do Campeonato Carioca. O clássico decisivo está marcado para o próximo domingo, às 18h (horário de Brasília), novamente no Maracanã, com mando de campo do Tricolor das Laranjeiras. O Madureira, por sua vez, se despede da competição.

Próximos Confrontos:

  • Madureira: Enfrenta o Águia de Marabá pela Copa do Brasil em 11 de março de 2026, às 14h, no Estádio Aniceto Moscoso.
  • Flamengo: Disputa a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense em 08 de março de 2026, às 18h, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 0 x 8 FLAMENGO
Competição Campeonato Carioca
Local Maracanã
Data 02 de março de 2026 (segunda-feira)
Horário 21h (de Brasília)
Cartões e Arbitragem
Cartões Amarelos Neguete (Madureira); Evertton (Flamengo)
Cartões Vermelhos Wallace (Madureira)
Árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro
Assistentes Hugo Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares
VAR Philip Georg Bennett
Gols
Lucas Paquetá aos 5′ do 1ºT (Flamengo)
Lucas Paquetá aos 24′ do 1ºT (Flamengo)
Jean Vianna (contra) aos 33′ do 1ºT (Flamengo)
Pedro aos 46′ do 1ºT (Flamengo)
Pedro aos 3′ do 2ºT (Flamengo)
Pedro aos 4′ do 2ºT (Flamengo)
Pedro aos 22′ do 2ºT (Flamengo)
Samuel Lino aos 42′ do 2ºT (Flamengo)
Madureira Flamengo
Neguete Andrew
Cauã Coutinho Emerson Royal
Marcão Léo Ortiz (Daniel Silva)
Jean Vitão
Julião (Julio Cesar) Alex Sandro
Rodrigo Lindoso Evertton (Wallace Yan)
Adriano (Wendel) De La Cruz (Luiz Felipe)
Wallace Paquetá
Geovane Maranhão (Fash) Carrascal (Luiz Araújo)
Jacó (Fubá) Everton Cebolinha (Samuel Lino)
Vinícius Balotelli Pedro
Técnico: Toninho Andrade Técnico: Filipe Luís

Fonte: Esportes

Comente Abaixo
Related Topics:
Esportes1 minuto ago

Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Entretenimento5 horas ago

Gabriel Cardoso se declara para Gracyanne Barbosa nas redes sociais: ‘Que siga leve’
Regional5 horas ago

Bebê morre afogado em represa no quintal de casa no Noroeste do ES

Caso ocorreu na manhã de domingo (1º), na região do Poção Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu...
Estadual5 horas ago

Copa Sesport tem início com jogos de ida do playoff preliminar masculino

A bola rolou no fim de semana para o início do playoff preliminar masculino da Copa Sesport. As partidas de...
Estadual5 horas ago

Linhas do bairro São Cristóvão ganham novas opções de integração temporal

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) disponibilizou novas opções de integração temporal para os...
Estadual5 horas ago

Seger realiza primeiro leilão de 2026 e arrecada mais de R$ 765 mil com venda de bens inservíveis

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) realizou, no último sábado (28), o primeiro leilão de bens móveis inservíveis...
Estadual5 horas ago

Coletivo Guaçuí Em Cena apresenta ‘Presa fácil’ em Vitória

O Coletivo Teatral Guaçuí Em Cena apresenta o seu mais novo espetáculo neste sábado (07), às 19h30, com entrada franca,...
Versão Impressa3 dias ago

FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus15 horas ago

Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus

Evento gratuito será realizado nos dias 4 e 5 de março, no Cepe São Mateus, com rodada de negócios, palestras...
São Mateus2 dias ago

Homem morre após ser atropelado em São Mateus; polícia investiga morte

Um homem de 28 anos, identificado como Jhemison Borges de Jesus, morreu após ser atropelado na noite deste sábado (28),...
São Mateus2 dias ago

Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus

Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (28), no bairro Vila Nova, em São...

Regional

Regional11 horas ago

Operação apreende R$ 325 mil em bebidas sem nota fiscal no Norte do ES

Uma operação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, apreendeu bebidas alcoólicas armazenadas sem nota fiscal em...
Regional12 horas ago

Motociclista morre em acidente entre carro e moto no Norte do ES

Colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (2), em rodovia na zona rural de Jaguaré Um homem de 32 anos, identificado...
Regional4 dias ago

Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...

Estadual

Estadual5 horas ago

Edital inédito: Fapes abre chamada pública de apoio a espaços científico-culturais no Espírito Santo

Popularizar a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) é um dos objetivos principais da nova ação do Governo do Estado com...
Estadual7 horas ago

Ministério Público do ES vai lançar edital de concurso para 40 funções

MPES terá concurso depois de 13 anos; certame já tem banca definida e contará com vagas para cargos de níveis...
Estadual9 horas ago

Série infantil capixaba estreia na TVE

Deixem a criançada na frente das telas — pelo menos na da TVE! A emissora estreia nesta segunda-feira (02) a...

Nacional

Nacional5 horas ago

VÍDEO | Mulher leva três tiros durante o velório da própria mãe; imagens fortes

As imagens mostram o cortejo passando em frente a uma igreja quando a moto avança em direção às pessoas e...
Nacional7 horas ago

VÍDEO | Influenciadora é hostilizada em posto por causa da roupa e caso gera debate

Mulher usou discurso da “família tradicional brasileira” para ofender durante abastecimento A influenciadora Bella Mantovani foi alvo de insultos enquanto...
Nacional7 horas ago

Mulher é baleada durante discussão causada supostamente por ciúmes

Uma mulher precisou ser hospitalizada após ser atingida por tiros durante uma discussão supostamente motivada por ciúmes, na última quinta-feira (26),...

Policial

Policial7 horas ago

Foragido é capturado em operação no Parque Nacional do Caparaó

Na tarde do último sábado (28), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP)...
Policial7 horas ago

Denarc prende mulher em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Cariacica

Na tarde do último sábado (28), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Narcóticos...
Policial7 horas ago

PCES prende foragido por roubo com mandado expedido pela Justiça do Rio de Janeiro

Na última sexta-feira (27), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento8 horas ago

Lauana Prado se declara em domingo romântico com Tati Dias: ‘Me faz ninar’
Entretenimento10 horas ago

Nattan se surpreende com crescimento da filha aos dois meses: ‘Tá muito grande’

O cantor Nattan, de 27 anos, surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (2), ao comentar o rápido crescimento da filha, Zuza,...
Entretenimento11 horas ago

Giovanna Ewbank se despede de fevereiro com fotos ao lado dos filhos: ‘Tchau’

“Adeus, fevereiro; olá, março!” Foi assim que Giovanna Ewbank, de 39 anos, marcou a virada do mês nas redes sociais....

POLÍTICA

Política6 horas ago

Deputados refletem sobre ações e desafios pós-desastre climático

Situações já comuns e as ações necessárias após intensas chuvas como as registradas nos municípios de Juiz de Fora e...
Política6 horas ago

Governo poderá contratar até R$ 1,4 bi do Fundo Clima

Os deputados estaduais aprovaram nesta segunda-feira (2) o Projeto de Lei (PL) 10/2026, que autoriza o Poder Executivo a contratar...
Política10 horas ago

Produtores de Conceição do Castelo recebem 3 mil mudas de cacau

Onze produtores rurais de Conceição do Castelo receberam quase 3 mil mudas de cacau na manhã desta segunda-feira (2). A...

Esportes

Esportes23 horas ago

Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal

Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...
Esportes24 horas ago

Fluminense avança à final do Carioca após empate com Vasco no Maracanã

O Fluminense garantiu sua vaga na final do Campeonato Carioca após empatar em 1 a 1 com o Vasco da...
Esportes24 horas ago

Palmeiras vence São Paulo e avança para sétima final consecutiva do Paulistão

O Palmeiras garantiu sua presença na final do Campeonato Paulista pelo sétimo ano seguido ao derrotar o São Paulo por...

Mais Lidas da Semana