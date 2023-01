Flamengo goleia a Portuguesa por 4 a 1 na estreia do elenco principal no Cariocão

Na estreia do elenco principal na temporada 2023, o Flamengo venceu a Portuguesa por 4 a 1 na noite deste domingo (15), no Maracanã, pela primeira rodada do Cariocão.

Os gols do Mengão foram marcados por Pedro, Gabi, Fabrício Bruno e Thiago Maia. Partida também marcou a estreia do Mister Vitor Pereira no comando técnico do Mais Querido.

O jogo

O Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola, trocando passes de pé em pé no campo ofensivo. Aos oito minutos, o time de Vitor Pereira chegou com perigo pela primeira vez. Gabi tocou para Arrascaeta, que arriscou o chute da entrada da área. A bola passou perto da trave.

Em seguida, o Mengão abriu o placar no Maraca para a festa da Nação! Aos 10’, Arrascaeta deu um passe açucarado para Ayrton Lucas, aberto na esquerda. O lateral avançou até a linha de fundo e cruzou na área para Pedro escorar de peito para o fundo da rede: 1 a 0.

Após o gol, só deu Flamengo com a posse de bola, que trabalhava com paciência de um lado para o outro. Aos 20’, Arrascaeta lançou um bolão para Varela na direita, o uruguaio tocou para o meio da pequena área, mas ninguém conseguiu finalizar.

Na sequência, linda triangulação entre Arrasca, Pedro e Everton Ribeiro, que recebeu na área para dar um chapéu no zagueiro e tocar por cima do goleiro. A bola passou muito perto do travessão.

Aos 38’, o Mais Querido ampliou o marcador! Pedro avançou pelo meio e tocou para Gabigol, que cortou para trás e bateu forte com a canhota. O goleiro tentou chegar na bola, mas ela acabou entrando. O primeiro gol de Gabi com a camisa 10: 2 a 0.

Aos 41’, a Portuguesa descontou com Edson Cariús. Ayrton Lucas cortou mal a bola na defesa e o atacante aproveitou para tocar na saída de Santos: 2 a 1. A primeira etapa terminou com vantagem rubro-negra.

Logo no início do segundo tempo, o Mengão marcou o terceiro! Aos 5’, Pedro fez linda jogada pela esquerda e cruzou rasteiro na área. Fabrício Bruno, bem colocado, só teve o trabalho de escorar para dentro do gol: 3 a 1.

Após a parada técnica, Vitor Pereira promoveu as primeiras mudanças na equipe, colocando Matheuzinho, Marinho e Cebolinha para as saídas de Varela, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Mais Querido trocava passes com tranquilidade no campo de ataque.

E ainda teve tempo para mais um! Aos 39’, Gabi lançou para Matheuzinho na direita, o lateral levou na linha de fundo e cruzou para o meio da área. Thiago Maia, com estilo, não deixou a bola cair e bateu de primeira no ângulo direito do goleiro para dar números finais ao jogo: 4 a 1.

A Nação Rubro-Negra fez a festa no Maraca no reencontro com a equipe campeã da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022.

Escalação do Flamengo

Santos; Varela (Matheuzinho), Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson (Erick), Everton Ribeiro (Marinho) e Arrascaeta (Cebolinha); Gabi e Pedro (Vidal).

Técnico: Vitor Pereira.

Escalação da Portuguesa

João Lopes; Watson, Gerson, Fredson e Yuri; Charles, Vinícius Kiss (Fernandes), João Paulo (Roney) e Anderson Rosa (Lucas Santos); Jean Carlo (Cafu) e Edson Cariús (Gilmar).

Técnico: Felipe Surian.

Próximo compromisso

O Mais Querido volta a campo na próxima quarta-feira (18) para enfrentar o Madureira, às 19h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES. O confronto é válido pela segunda rodada do Cariocão.

Ficha técnica

Flamengo 4×1 Portuguesa – 1ª Rodada do Campeonato Carioca 2023

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 15/01/2023 às 18h

Arbitragem: Alex Gomes Stefano, Luiz Claudio Regazone e Gustavo Mota Correia

Gols: Pedro (10’1ºT), Gabi (38’1ºT), Edson Cariús (41’1ºT), Fabrício Bruno (5’2ºT) e Thiago Maia (39’2ºT).

Fonte: Agência Esporte