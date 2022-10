Flamengo finaliza preparação para partida contra o Corinthians, pela final da Copa do Brasil

O Flamengo finalizou nesta terça-feira (11.10), no Ninho do Urubu, a preparação para a partida contra o Corinthians, jogo de ida da final da Copa do Brasil. O Mengão entra em campo nesta quarta-feira (12), às 21h45, na Arena Corinthians.

Logo após a atividade desta terça-feira, o Flamengo recebeu o apoio maciço da Nação. Na sequência, embarcou para São Paulo.

PREPARAÇÃO ENCERRADA! 🔴⚫🏆🙏🏻 Na manhã desta terça (11), no CT, o Mengão realizou seu último treino antes da decisão da @CopadoBrasil. #VamosFlamengo 📸: @gilvandesouza9 /CRF pic.twitter.com/PL68gAHTDS — Flamengo (@Flamengo) October 11, 2022

Fonte: Agência Esporte