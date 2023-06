Flamengo faz últimos ajustes para enfrentar o Racing, no Maracanã

O elenco rubro-negro realizou os últimos ajustes na quarta-feira, para a partida contra o Racing, válida pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores. O confronto entre brasileiros e argentinos acontece nesta quinta-feira (8), às 21h, no Maracanã.

O técnico Jorge Sampaoli comandou um treino tático para definir a equipe que começará o jogo desta quinta. Os atletas Léo Pereira, Gerson e Everton Ribeiro participaram da atividade com o elenco e podem ser relacionados para o duelo contra os argentinos. Já o atacante Gabi, que se recupera de lesão na coxa esquerda, fez um trabalho em separado no campo, acompanhado pelo fisioterapeuta do clube.

O Flamengo está na segunda colocação do Grupo A com cinco pontos. Em caso de vitória, o time rubro-negro deixa bem encaminhada a classificação para as oitavas de final da competição continental.

