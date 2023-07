Flamengo faz últimos ajustes para enfrentar o Athletico-PR pelas quartas da Copa do Brasil

Nesta terça-feira (4), o elenco rubro-negro realizou os últimos ajustes para o confronto diante do Athletico-PR, que será disputado amanhã (5), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.



O técnico Jorge Sampaoli comandou uma atividade tática para definir os titulares que vão a campo nesta quarta. Após o treino, o atacante Pedro recebeu o troféu e a medalha pelo prêmio de melhor jogador da América de 2022, dado pelo jornal uruguaio El País.

Flamengo e Athletico-PR já se enfrentaram em 82 oportunidades na história, com vantagem para o Rubro-Negro carioca. Foram 35 vitórias do Mengão, 18 empates e 29 triunfos do clube paranaense.

Pelo quinto ano consecutivo, as equipes se cruzam na Copa do Brasil. Nos quatro anteriores, cada time levou a melhor duas vezes, com o Mais Querido vencendo em 2020 e 2022. No ano passado, o Fla se classificou para as semifinais da competição com um golaço de bicicleta de Pedro, na vitória por 1 a 0, na Arena da Baixada.

