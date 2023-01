Flamengo estreia no Carioca com vitória por 1 a 0 sobre o Audax

Foi dada a largada com o pé direito na temporada 2023! Na estreia do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Audax-RJ por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (12), no Maracanã. No reencontro com a Nação, Matheus França foi o autor do gol do triunfo rubro-negro. Vale lembrar que o jogo foi antecipado da 5ª rodada do Estadual.

O jogo

A partida começou bem equilibrada, bastante estudada por ambas as equipes. O Flamengo, que entrou em campo com um time repleto de garotos, tentava trocar passes para sair para o ataque, mas encontrava dificuldades de penetrar na defesa do Audax. Aos 19’, após uma disputa pelo alto, Victor Hugo sofreu um choque de cabeça com Emerson Urso e acabou sendo substituído por Everton Araujo.

Após a parada técnica, o Mais Querido passou a ficar mais tempo no campo ofensivo tentando construir as jogadas. Num primeiro tempo morno com pouquíssimos lances de perigo, as equipes foram para o intervalo com o placar em branco.

No início da segunda etapa, o Fla voltou mais agudo e ameaçava mais o gol adversário. O técnico Mario Jorge adiantou mais a marcação, o que dificultava a saída de bola do Audax. E a pressão surtiu efeito!

Aos 10’, o Mengão abriu o placar no Maraca! Matheus França recebeu na entrada da área, ajeitou com a perna direita e bateu colocado, de canhota, no cantinho direito do goleiro: 1 a 0.

Em vantagem, o time rubro-negro ganhou mais confiança e, consequentemente, ficou mais solto em campo. Aos 24’. Matheus França deu belo passe para Mateusão, que ficou cara a cara com o goleiro, mas chutou por cima da meta. Nos minutos finais, o Rubro-Negro ficou valorizando a posse de bola no ataque até o apito final. Estreia com o pé direito na temporada 2023!

Escalação do Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus, Victor Hugo (Everton Araujo) e Matheus França (André); Werton (Petterson), Thiaguinho e Mateusão (Lorran).

Técnico: Mario Jorge.

Escalação do Audax

Leandro; Lucas Mota, Rafael Castro, Thomás Kayck e Kaio Cristian (PH); Keverton (Fabinho), Diego Valderrama e Higor Leite; Clisman (Pablo Thomaz), Emerson Urso e Raphael Lopes (Matheus Monteiro).

Técnico: Júnior Lopes.

Próximo compromisso

O Mais Querido volta a campo no próximo domingo (15) para enfrentar a Portuguesa, às 18h, no Maracanã, em jogo válido pela primeira rodada do Cariocão.

Ficha técnica

Flamengo 1×0 Audax-RJ – 5ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Maracanã-RJ

Data e hora: 12/01/2023 às 21h30

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, Thiago Henrique Corrêa e Thayse Marques Fonseca

Cartões amarelos: Raphael Lopes (AUD) e Emerson Urso (AUD)

Gol: Matheus França (10’2ºT).

Fonte: Agência Esporte