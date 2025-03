Flamengo estreia no Brasileirão com empate em 1 a 1 com Internacional 

Em um duelo de gigantes, Flamengo e Internacional empataram em 1 a 1 neste sábado, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Desfalcado, o Flamengo buscou o empate após sair atrás no placar, mas parou na grande atuação dos goleiros colorados.

Jogo movimentado e chances para os dois lados

O Flamengo, que não pôde contar com Arrascaeta, Viña, Gerson e Pedro, pressionou o Internacional desde o início, criando diversas oportunidades de gol. No entanto, o goleiro Rochet se destacou com grandes defesas, frustrando as tentativas de Wesley, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Juninho.

Apesar da pressão rubro-negra, foi o Internacional que abriu o placar. Aos 33 minutos, Bernabei cruzou para Bruno Henrique, que chutou de primeira, superando o goleiro Rossi.

Flamengo empata, mas não consegue a virada

O Internacional perdeu Rochet no intervalo, substituído por Anthoni devido a lesão. Aos 8 minutos do segundo tempo, o Flamengo chegou ao empate com Léo Pereira, após cobrança de escanteio.

O gol animou o Flamengo, que seguiu pressionando em busca da virada. Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique e Pulgar tiveram boas chances, mas pararam nas defesas de Anthoni ou na trave. Apesar da pressão final, o Flamengo não conseguiu marcar o gol da vitória e o jogo terminou empatado em 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 INTERNACIONAL

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 29/03/2025

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Caio Max Augusto Vieira

Cartões amarelos: Vitinho, Alan Patrick, Juninho e Vitão (Internacional) e Erick Pulgar e De La Cruz (Flamengo)

Gols: Bruno Henrique aos 33′ do 1º T (INTERNACIONAL); Léo Pereira aos 9′ do 2º T (FLAMENGO)

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Matheus Gonçalves), Alex Sandro, Erick Pulgar, De La Cruz, Luiz Araújo (Plata), Michael (Everton Cebolinha), Bruno Henrique (Wallace Yan), Juninho (Ayrton Lucas). Técnico: Filipe Luís

INTERNACIONAL: Rochet (Anthony), Aguirre, Vitão, Bernabei, Bruno Henrique (Ronaldo), Fernando, Vitinho (Carbonero), Alan Patrick, Wesley (Thiago Maia), Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado

Fonte: Esportes