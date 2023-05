Flamengo está pronto para o confronto diante do Goiás, pelo Brasileirão

Após o revés diante do Athletico-PR, o Flamengo treina no Ninho do Urubu, para a partida contra o Goiás, que acontece nesta quarta-feira (10.05), às 20h, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.

O goleiro Santos, que sofreu forte joelhada no rosto e teve de ser substituído, realizou exames que não apontaram fratura. O volante Thiago Maia teve uma lesão constatada no quadríceps da perna direita e já iniciou o tratamento.

Outro desfalque confirmado para o confronto diante do Goiás é o atacante Gabi, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Athletico. Em contrapartida, Pedro participou normalmente da atividade e tem chance de ser relacionado para quarta-feira. O Rubro-Negro soma apenas três pontos no Brasileirão e vai em busca da sua segunda vitória na competição.

