Flamengo está pronto para o clássico contra o Botafogo

O Flamengo finalizou na sexta-feira (24.02), no Ninho do Urubu, a preparação para a partida contra o Botafogo, que acontece hoje (25), às 18h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O confronto é válido pela 9ª rodada do Cariocão.

O técnico Vitor Pereira comandou uma atividade tática para definir os relacionados para o clássico. Após o treino, a delegação rubro-negra seguiu para o aeroporto e seguiu viagem para Brasília.

O Flamengo anunciou a renovação de contrato do atleta Matheus França até dezembro de 2027. Ele foi relacionado para a partida deste sábado.

Flamengo e Botafogo já disputaram 236 partidas na história do Campeonato Carioca, com vantagem rubro-negra. Foram 92 vitórias do Mengão, 67 empates e 77 derrotas. O último confronto entre os times aconteceu no Brasileirão de 2022, com vitória do Flamengo por 1 a 0. O gol foi marcado pelo chileno Vidal.

Fonte: Agência Esporte