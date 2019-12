Flamengo está fora da Copinha

Em 2019, o Fluminense mudou de presidente (Pedro Abad antecipou as eleições e Mario Bittencourt, com Celso Barros como vice, assumiu o comando do tricolor carioca). Apesar da troca de poder, o time tantas vezes campeão não conquistou nenhum título neste período. Na Copa Sul-Americana caiu nas semifinais diante do Corinthians, enquanto na Copa do Brasil ficou nas oitavas de final ao ser batido pelo Cruzeiro.

No Brasileirão, o tricolor viveu a ameaça do rebaixamento e viu Fernando Diniz, Oswaldo de Oliveira e Marcão se revezarem no comando técnico do time. O Fluminense encerrou a competição na 14ª colocação, e conseguiu uma vaga para disputar a próxima edição da Sul-Americana.

Em 2020 Odair Hellmann (que trabalhou no Internacional em 2019) será o treinador do clube das Laranjeiras. Por enquanto, nenhum reforço foi confirmado, e a diretoria luta para renovar os contratos de alguns jogadores do atual elenco, como os volantes Allan e Caio Henrique.

Com pouco dinheiro em caixa, a valiosa base de Xerém deve ganhar ainda mais espaço entre os profissionais no ano que se inicia.