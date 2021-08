Flamengo encerra preparação de olho nas quartas de final da Copa do Brasil

Tudo pronto, Nação! O Flamengo finalizou nesta terça-feira (24), no Ninho do Urubu, a preparação para o jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil contra o Grêmio, que acontece amanhã (25), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

Nesta manhã, o técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade tática com os jogadores rubro-negros que estão à disposição para a partida. O zagueiro Léo Pereira, que foi substituído no jogo contra o Ceará, no último domingo (22), sofreu um trauma ósseo na falange distal do quinto metatarso do pé esquerdo. Ele foi relacionado para o confronto.

Novo reforço rubro-negro para a temporada, Andreas Pereira também está relacionado e poderá fazer sua estreia com o Manto Sagrado. Após o treino, a delegação do Fla seguiu viagem para a capital gaúcha.

Flamengo e Grêmio já se enfrentaram em 114 oportunidades, com bastante equilíbrio. Foram 37 vitórias do Mais Querido, 38 empates e 39 derrotas. No último duelo entre as duas equipes, o Mengão venceu por 4 a 2 no Brasileiro 2020, na Arena do Grêmio, com gols de Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Isla.