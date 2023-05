Flamengo encerra a preparação para o duelo contra o Bahia

O Flamengo encerrou nesta sexta-feira (12), no Ninho do Urubu, a preparação para a partida contra o Bahia, que será disputada amanhã (13), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela sexta rodada do Brasileirão.

O técnico Jorge Sampaoli comandou a última atividade tática para definir a equipe que vai a campo contra o time baiano. O atacante Pedro, com uma lesão no adutor, permaneceu no Rio fazendo tratamento no CT. Após o treino, a delegação rubro-negra seguiu para o aeroporto rumo a Salvador.

Flamengo e Bahia já se enfrentaram em 92 oportunidades, com vantagem rubro-negra. Foram 36 vitórias do Mengão, 31 empates e 25 derrotas. No último confronto entre as equipes, o Mais Querido venceu por 3 a 0, no Maracanã, pelo Brasileirão 2021. Gabi, Michael e Andreas Pereira marcaram os gols do triunfo.

Fonte: Esportes