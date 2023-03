Flamengo encerra a preparação para o clássico diante do Fluminense

O Flamengo finalizou na manhã desta terça-feira (07.03), no Ninho do Urubu, a preparação para a partida contra o Fluminense, que será disputada amanhã (8), às 21h10, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo vale o título da Taça Guanabara, e o Mais Querido, líder da competição com 23 pontos, terá a vantagem do empate para conquistar o 24º troféu da competição.

O técnico Vitor Pereira comandou uma atividade tática para definir a equipe que começará o Fla x Flu. O comandante rubro-negro não contará com os atletas David Luiz e Thiago Maia, que se recuperam de lesão. Bruno Henrique segue o processo de recondicionamento físico para em breve voltar aos gramados.

Flamengo e Fluminense já se enfrentaram em 440 oportunidades, com vantagem rubro-negra. Foram 160 vitórias do Mengão, 141 empates e 139 derrotas. Nas últimas três edições do Cariocão, dois títulos ficaram na Gávea e um nas Laranjeiras.

Fonte: Agência Esporte