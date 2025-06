Flamengo empata com Los Angeles FC, mas garante liderança e enfrenta Bayern nas oitavas do Mundial

O Flamengo encerrou sua participação na fase de grupos do Mundial de Clubes com um empate de 1 a 1 contra o Los Angeles FC, nesta terça-feira, no Camping World Stadium, em Orlando. Apesar de atuar com um time alternativo e ter criado as melhores chances, o Rubro-Negro viu os americanos abrirem o placar com Bouanga, mas conseguiu buscar o empate com Wallace Yan, garantindo a melhor campanha do Grupo D e a classificação para as oitavas de final.

A igualdade foi suficiente para o time carioca avançar como líder da chave, somando duas vitórias expressivas contra Espérance e Chelsea, além do empate de hoje. O Los Angeles FC, por sua vez, despede-se da competição na lanterna, com apenas um ponto conquistado.

O próximo desafio do Flamengo será de peso: o adversário nas oitavas de final é o Bayern de Munique. O confronto está marcado para este domingo, às 17h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

O Jogo

Mesmo com a equipe alternativa, o Flamengo iniciou a partida com uma postura ofensiva, demonstrando desde os primeiros minutos a intenção de buscar o resultado. Logo aos três minutos, Danilo acertou a trave após uma cobrança de falta, e no rebote, Luiz Araújo chutou por cima. A resposta do Los Angeles veio em seguida, com Delgado também carimbando a trave.

O Rubro-Negro seguiu dominante, e a trave parecia ser um obstáculo a mais. Aos 12 minutos, Arrascaeta finalizou com categoria e acertou novamente o poste. Evertton Araújo e Pedro também tentaram, mas pararam na defesa adversária.

A pressão flamenguista continuou intensa. Aos 29 minutos, em um lance inusitado, o goleiro Lloris se chocou com um defensor, o árbitro não parou o jogo, e Pedro, com o gol aberto, acertou o travessão, perdendo uma chance clara. O Los Angeles chegou a balançar as redes aos 37 com Marlon, mas o gol foi anulado por impedimento. O primeiro tempo terminou sem gols, apesar do controle do Flamengo.

Na segunda etapa, o time carioca manteve a posse de bola e a busca pelo gol. Luiz Araújo, aos seis minutos, teve boa oportunidade, mas preferiu o toque ao invés do chute. Everton Cebolinha, aos 12, exigiu boa defesa de Lloris, e Arrascaeta, mais uma vez, acertou o travessão.

Apesar do domínio rubro-negro, o Los Angeles FC aproveitou um contra-ataque aos 38 minutos, quando Bouanga foi lançado e tocou na saída de Rossi, abrindo o placar. No entanto, a reação do Flamengo foi imediata. Aos 41 minutos, Wallace Yan fez uma grande jogada individual e finalizou sem chances para Lloris, empatando a partida. Nos instantes finais, Allan ainda tentou a virada, mas o placar permaneceu 1 a 1.

O resultado, embora não tenha sido a vitória esperada, confirmou a força do Flamengo na fase de grupos e a preparação para os desafios do mata-mata, onde o confronto contra o poderoso Bayern de Munique promete ser um dos pontos altos do torneio.

FICHA TÉCNICA



LOS ANGELES FC 1 X 1 FLAMENGO

Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

Data: Terça-feira, 24 de junho de 2025

Horário: 22 horas (de Brasília)

Árbitro: Salman Falahi (Catar)

Assistentes: Ramzan Al Naemi (Catar) e Majid Al Shammari (Catar)

Cartões amarelos: Igor Jesus e Delgado (Los Angeles FC)

GOLS: Buoanga, aos 38′ do 2º T (LOS ANGELES FC); Wallace Yan, aos 41′ do 2º T (FLAMENGO)

LOS ANGELES FC: Lloris; Long, Marlon (Smolyakov) e Segura; Palencia, Delgado (Amaya), Igor Jesus e Hollingshead; Martinez (Tillman), Dilrosun (Giroud) e Bouanga. Técnico: Steve Cherundolo

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Viña); Evertton Araújo (Jorginho), Allan e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Pedro (Juninho) e Everton Cebolinha (Michael). Técnico: Filipe Luís

Fonte: Esportes