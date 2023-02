Flamengo é goleado pelo Santos na estreia no Brasileirão Feminino 2023

O Flamengo iniciou a trajetória no Brasileirão Feminino nesta sexta-feira (24.02). As Meninas da Gávea visitaram o Santos na Vila Belmiro e acabaram superadas pelo placar de 3 a 0. Fabi, Thaisinha e Cristiane marcaram os gols.

Na primeira etapa, as Meninas da Gávea foram obrigadas a aguentar intensa pressão do time da casa. O Santos conseguiu maior volume de jogo e criou muitas chances, encurralando as rubro-negras. O placar foi aberto por Fabi aos 14 minutos do primeiro tempo. Com o escore aberto para as santistas, o Flamengo cresceu em campo, conseguindo boas escapadas em contra-ataques. O Mais Querido teve maior posse na primeira etapa: 57%, contra 43% das adversárias. Monalisa levou perigo em boa finalização de fora da área, mas a goleira voou para fazer boa defesa. Antes do intervalo, porém, o Alvinegro Praiano aproveitou confusão em bola na área e conseguiu ampliar: 2 a 0.

No intervalo, Luis Andrade promoveu mudanças no escrete rubro-negro. Kaylaine Jr e Cris foram a campo nas vagas de Gica e Nath. O Flamengo ganhou em volume no campo ofensivo, construindo boas jogadas pelas pontas. O Santos conseguiu um terceiro gol aos oito minutos, em cabeceio indefensável de Cristiane. Com o avanço do cronômetro, a intensidade do jogo diminuiu e as chances ficaram mais escassas. Aos 42, o Flamengo quase conseguiu balançar a rede. Em jogada muito próxima da linha do gol, a bola chegou a bater no travessão após defesa no reflexo por parte da goleira. Crivelari tirou tinta da trave já nos acréscimos.

O Flamengo voltam a campo no dia 05 de março, contra o Kindermann.

Fonte: Agência Esporte