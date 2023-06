Flamengo é derrotado pelo Santos no jogo de ida das quartas do Brasileirão Feminino

Na partida de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino, o Flamengo acabou perdendo para o Santos por 3 a 1 neste domingo (18), no Estádio Raulino de Oliveira. Leidiane marcou o único gol rubro-negro. Agora, as Meninas da Gávea precisam vencer por dois de diferença para levar a decisão para os pênaltis no jogo de volta, na Vila Belmiro.

O jogo

No início da primeira etapa, o Santos começou mais ligado e abriu o placar logo aos três minutos com Yaya, que completou para o gol dentro da pequena área: 1 a 0. Aos 8’, o Flamengo chegou a deixar tudo igual com um golaço de cobertura de Crivelari, mas a arbitragem marcou impedimento da atacante rubro-negra. Após checagem do VAR, a posição irregular foi confirmada.

As Meninas da Gávea encontravam dificuldades para construir as jogadas no ataque, enquanto o Santos pressionava a saída de bola rubro-negra e se mantinha mais presente ao campo ofensivo. Aos 26’, o Rubro-Negro criou uma grande oportunidade. Monalisa lançou na área, Crivelari ajeitou para Sole Jaimes completar para o gol. A bola explodiu na trave e voltou para a zagueira Camila Martins, que cortou para escanteio.

Aos 39’, o Mengão deixou tudo igual no marcador! Rayanne cruzou pela direita, a bola passa por Thaisa e fica para Leidiane só escorar para as redes: 1 a 1. A primeira etapa terminou empatada no Raulino de Oliveira.

A primeira grande chance da segunda etapa foi do Flamengo. Sole Jaimes recebeu dentro da área e tocou para Duda, que driblou a marcação e bateu travado para defesa da goleira santista. As Sereias da Vila também perderam uma grande oportunidade aos 12’ com Cristiane.

Aos 23’, Monalisa cruzou pela esquerda e Leidiane cabeceou por cima da meta. Apesar de criar chances na frente, o Santos acabou fazendo o segundo gol aos 27’, com Cristiane de cabeça: 2 a 1.

Poucos minutos depois, a equipe paulista ampliou com Thaisinha, que aproveitou a indecisão da defesa rubro-negra: 3 a 1.

As Meninas da Gávea foram atrás do prejuízo e por pouco não marcaram o segundo aos 41’. Duda recebeu na direita e cruzou na área, Monalisa pegou forte e a bola passou perto da trave. Fim de jogo em Volta Redonda. O Rubro-Negro precisará vencer por dois gols de diferença no jogo de volta para levar a decisão para os pênaltis.

Próximo compromisso

As Meninas da Gávea voltam a campo no próximo domingo (25) para enfrentar novamente o Santos, às 10h, na Vila Belmiro, pelo jogo da volta das quartas de final do Brasileirão Feminino.

Escalação do Flamengo

Bárbara; Rayanne (Thaís Regina), Daiane, Agustina e Monalisa; Thaisa, Leidiane (Kaylaine Jr.), Duda e Darlene (Laysa); Crivelari e Sole Jaimes.

Técnico: Luis Andrade.

Ficha técnica

Flamengo 1×3 Santos – Jogo 1 das quartas de final do Brasileirão Feminino

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda-RJ

Data e hora: 18/06/2023 às 16h

Arbitragem: Andreza Helena de Siqueira (FIFA/MG), Thayse Marques Fonseca (RJ) e Fabiana Nobrega Pitta (RJ)

Cartões amarelos: Darlene (FLA) e Jane (SAN)

Gols: Yaya (3’1ºT), Leidiane (39’1ºT), Cristiane (27’2ºT) e Thaisinha (33’2ºT).

Fonte: Esportes