Flamengo e Cruzeiro empatam por 1 a 1 no Maracanã, pelo Brasileirão

Em confronto que não acontecia desde 2019, o Flamengo empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 na noite deste sábado (27), no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. Ayrton Lucas marcou o gol rubro-negro ainda na etapa inicial.

O jogo

A partida começou movimentada, e logo aos três minutos, o Cruzeiro abriu o marcador com Marlon, que recebeu passe de calcanhar de Bruno Rodrigues e bateu forte para o fundo da rede: 1 a 0. O Flamengo terá que correr atrás do prejuízo logo nos minutos iniciais.

Aos 14’, Pedro recebeu dentro da área e foi derrubado pelo zagueiro. Após analisar o VAR, o árbitro assinalou o pênalti. Gabi foi para a cobrança e acertou a trave esquerda do goleiro. O Rubro-Negro desperdiçou a chance do empate. Aos 23’, Gerson lançou para Gabi, que dominou da direita para o meio e bateu por cima.

Com controle da posse de bola, o time rubro-negro foi dominando as ações no campo ofensivo. Até que aos 32’, chegou ao empate com Ayrton Lucas. Wesley fez boa jogada pela direita e cruzou na área. A bola passa por Gabi e sobra para o lateral-esquerdo estufar as redes: 1 a 1.

Logo após o empate, Léo Pereira sentiu dores e pediu substituição. David Luiz entrou em seu lugar. A primeira etapa, que foi bastante movimentada, terminou empatada.

No início do segundo tempo, o jogo ficou bastante picotado, sendo paralizado com faltas por ambos os lados. Aos 17’, Cebolinha recebeu lançamento na esquerda, tocou para Gerson, que tenta cruzar e é impedido. No rebote, David Luiz arriscou da intermediária e a bola foi desviada para escanteio.

Na parte final, a equipe rubro-negra conseguia ficar com a bola, mas pecava na criação das jogadas para concluir em gol. O Cruzeiro também tentava as jogadas ofensivas e levava perigo ao gol rubro-negro. Aos 47’, Cebolinha recebeu no bico esquerdo da área e chutou colocado, mas a bola foi por cima da meta.

No último minuto dos acréscimos, Cebolinha tocou para Gabi, que chuta rasteiro no canto e a bola passou muito perto da trave. O Fla tentou a virada, mas a partida terminou empatada no Maracanã.

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (1) para encarar o clássico contra o Fluminense, às 20h, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Erick, Thiago Maia (Victor Hugo) e Gerson; Matheus França (Everton Cebolinha), Gabi e Pedro.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Cruzeiro

Rafael Cabral; Igor Formiga (William), Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Wallisson (Matheus Jussa), Neto Moura (Matheus Vital) e Machado; Wesley (Stênio), Bruno Rodrigues e Gilberto (Henrique Dourado).

Técnico: Pepa.

Ficha técnica

Flamengo 1×1 Cruzeiro – 8ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, RJ

Data: 27/05/2023

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (SP), Luanderson Lima dos Santos (FIFA/BA) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Cartões amarelos:Wesley (CRU), Rafael Cabral (CRU), Igor Formiga (CRU), Thiago Maia (FLA), Gabi (FLA), William (CRU), Gerson (FLA) e Ayrton Lucas (FLA)

Gols: Marlon (3’1ºT) e Ayrton Lucas (32’1º).

Fonte: Esportes