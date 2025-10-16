Flamengo domina Botafogo e mantém pressão pela liderança do Brasileirão

Em uma noite de futebol intenso no Nilton Santos, o Flamengo impôs sua superioridade e venceu o clássico contra o Botafogo por 3 a 0, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols de Pedro, Luiz Araújo e o estreante Gonzalo Plata garantiram uma vitória crucial para o Rubro-Negro, que segue firme na perseguição ao líder da competição.

Com este resultado, o time comandado por Filipe Luís alcançou 58 pontos, mantendo-se na vice-liderança e a apenas três pontos do Palmeiras (61), que também venceu na rodada. O próximo confronto entre as duas equipes promete ser um verdadeiro tira-teima na briga pelo título. O Botafogo, por sua vez, permanece com 43 unidades e ocupa a quinta colocação.

Pedro abre caminho, Flamengo garante goleada

O primeiro tempo do clássico foi equilibrado, com o Botafogo buscando o gol, mas o Flamengo se mostrando mais eficaz. Aos 39 minutos, o atacante Pedro recebeu um passe preciso de Arrascaeta e finalizou com maestria, sem chances para o goleiro Léo Linck, abrindo o placar e colocando o Flamengo em vantagem. Nos minutos finais da etapa inicial, o Botafogo tentou reagir, mas a defesa rubro-negra conseguiu segurar a pressão até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, os donos da casa iniciaram com postura ofensiva e tiveram uma oportunidade promissora aos quatro minutos, quando Arthur Cabral finalizou na área, mas mandou a bola por cima do travessão. O jogo, então, tornou-se mais tenso, com interrupções frequentes devido a faltas e discussões.

Aproveitando o nervosismo em campo, o Flamengo ampliou sua vantagem aos 24 minutos. Em uma jogada bem construída, Pedro tocou para Luiz Araújo, que demonstrou frieza para concluir para o fundo das redes, marcando o segundo gol rubro-negro.

O segundo golpe foi sentido pelo Botafogo, e o Flamengo passou a controlar as ações da partida. Aos 34 minutos, o Rubro-Negro sacramentou a vitória com o terceiro gol. Gonzalo Plata, que havia acabado de entrar em campo, aproveitou um cruzamento e cabeceou para o gol, confirmando a goleada no clássico.

Próximos desafios

A vitória mantém o Flamengo na cola do Palmeiras, preparando o terreno para um confronto direto que pode definir os rumos do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, apesar da derrota, segue na zona de classificação para torneios continentais, mas precisa reencontrar o caminho das vitórias para consolidar sua posição.

Próximos Jogos:

Botafogo: Ceará x Botafogo – 29ª rodada do Brasileirão Data e horário: 19 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local: Castelão

Flamengo: Flamengo x Palmeiras – 29ª rodada do Brasileirão Data e horário: 19 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília) Local: Maracanã



Ficha Técnica

Botafogo 0 x 3 Flamengo

Competição: Campeonato Brasileiro (28ª rodada)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Cartões Amarelos:

Botafogo: Santi Rodríguez, Alexander Barboza, Marlon Freitas, Allan, Fernando Marçal

Santi Rodríguez, Alexander Barboza, Marlon Freitas, Allan, Fernando Marçal Flamengo: Léo Pereira, Emerson Royal, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Evertton

Arbitragem:

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) VAR: Rodolpho Toski Marques (PR – Fifa)

Gols:

1° Tempo: 39′ – Pedro (Flamengo)

2° Tempo: 24′ – Luiz Araújo (Flamengo) 34′ – Plata (Flamengo)



Botafogo:

Goleiro: Léo Linck

Léo Linck Defensores: Mateo Ponte, Alexander Barboza, Fernando Marçal e Cuiabano

Mateo Ponte, Alexander Barboza, Fernando Marçal e Cuiabano Meio-campo: Allan, Marlon Freitas e Jefferson Savarino (Joaquín Correa)

Allan, Marlon Freitas e Jefferson Savarino (Joaquín Correa) Atacantes: Santi Rodríguez (Matheus Martins), Arthur Cabral (Chris Ramos) e Artur (Jeffinho)

Santi Rodríguez (Matheus Martins), Arthur Cabral (Chris Ramos) e Artur (Jeffinho) Técnico: Davide Ancelotti

Flamengo:

Goleiro: Agustín Rossi

Agustín Rossi Defensores: Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro

Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro Meio-campo: Evertton (Erick Pulgar), Jorginho e Giorgian de Arrascaeta (Jorge Carrascal)

Evertton (Erick Pulgar), Jorginho e Giorgian de Arrascaeta (Jorge Carrascal) Atacantes: Luiz Araújo, Pedro (Gonzalo Plata) e Samuel Lino (Everton Cebolinha) (Michael)

Luiz Araújo, Pedro (Gonzalo Plata) e Samuel Lino (Everton Cebolinha) (Michael) Técnico: Filipe Luís

