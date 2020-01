Flamengo deve jogar no Espírito Santo em fevereiro

Empresa que negocia a partida e pretende trazer o jogo entre Resende e Flamengo, pela quinta rodada da Taça Guanabara para o estádio capixaba, é a mesma que está promovendo o confronto entre Boavista e Vasco, no “Klebão”, no próximo sábado (25). Definição deve ocorrer após essa partida

O Botafogo faz a pré-temporada e já realizou dois testes contra equipes capixabas derrota para o Estrela e triunfo sobre o Vitória na noite desta segunda-feira (20). O Vasco retorna ao Estado no próximo sábado (25) para encarar o Boavista pela terceira rodada da Taça Guanabara, no primeiro turno do Campeonato Carioca.

E parece que o Espírito Santo faz parte do destino dos times do Rio, pois o Flamengo é outro que pode desembarcar por aqui nos próximos dias e fazer a alegria dos torcedores do clube que moram na Grande Vitória e em todo o Estado. O Resende negocia a venda do mando de campo para o confronto contra o Rubro-Negro no próximo dia 2 de fevereiro, um domingo. A Reportagem apurou que já existe, inclusive, a reserva da data no Kleber Andrade para que o jogo ocorra no estádio.

A partida é válida pela quinta rodada da Taça Guanabara e pela tabela da Federação Carioca de Futebol, está marcada a princípio para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A empresa que negocia a realização da partida em solo capixaba é a mesma que promove o jogo do Cruz-Maltino. Em contato com a reportagem, representantes informaram que a definição deverá ocorrer após a partida do próximo sábado (25).

A última vez que o Flamengo deu o ar da graça no Espírito Santo faz tempo. Há quase dois anos, no dia 18 de março de 2018, o Fla goleou a Portuguesa/RJ, por 4 a 0, na última rodada da Taça Rio e avançou para a semifinal da competição.

Atualmente o Rubro-negro disputa a Taça Guanabara com um time Sub-23. O elenco estrelado e multicampeão em 2019 apenas retorna das férias nesta quarta-feira (22). Caso esse jogo se confirme para o Espírito Santo, são boas as chances do técnico português Jorge Jesus vir com a equipe alternativa, já que o Mister retornou ao Brasil nos últimos dias.

São boas também as possibilidades dos reforços contratados até o momento pintarem no Klebão, entre eles o atacante capixaba Pedro Rocha, primeiro nome anunciado pela diretoria para a temporada. Os outros três são os também atacantes Michael e Thiago, além do zagueiro Gustavo Henrique.

(*Globo Esporte)