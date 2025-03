Flamengo derrota o Vasco e amplia vantagem na semifinal do Carioca

Em uma partida disputada no Estádio Nilton Santos, o Flamengo deu um passo importante rumo à final do Campeonato Carioca ao vencer o Vasco por 1 a 0, com um gol de Bruno Henrique. O triunfo ampliou a sequência de invencibilidade do Rubro-Negro sobre o Vasco, que agora soma nove jogos, com sete vitórias e dois empates. Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo entrou na semifinal com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, e após a vitória, pode até perder o jogo de volta por um gol de diferença para avançar à decisão.

O Jogo

A partida teve um início intenso, com o Vasco, sob o comando de Fábio Carille, se destacando nas melhores oportunidades do primeiro tempo. Com Paulinho suspenso e Tchê Tchê lesionado, a equipe cruz-maltina jogou com três volantes – Hugo Moura, Jair e Mateus Carvalho – enquanto recém-chegados como Nuno Moreira, Loide Augusto e Benjamin Garré começaram no banco.

Logo nos minutos iniciais, o clima esquentou com uma falta de Lucas Piton sobre Wesley, gerando uma pequena confusão. Wesley, que havia irritado Coutinho e Vegetti em jogadas anteriores, foi alvo de um cartão amarelo. No entanto, o primeiro tempo foi marcado por mais cartões do que gols, com seis cartões amarelos distribuídos: quatro para o Vasco e dois para o Flamengo.

O Vasco quase abriu o placar em um contra-ataque, mas as defesas heroicas de Rossi e Léo Ortiz mantiveram o placar zerado até o intervalo.

Decisão na etapa final

O Flamengo mudou a partida no segundo tempo, mostrando mais inteligência na construção das jogadas. Bruno Henrique, conhecido como o “Rei dos Clássicos”, marcou aos 21 minutos com um belo chute de esquerda, após jogada de Plata, garantindo a vitória por 1 a 0. Este foi o décimo gol de Bruno Henrique contra o Vasco com a camisa do Flamengo, sendo o quarto em 2025.

Ambos os técnicos fizeram mudanças estratégicas durante o segundo tempo, com destaque para a estreia de Loide Augusto e Benjamin Garré no Vasco. Por sua vez, Filipe Luís fez ajustes táticos para manter o desempenho do time, substituindo Luiz Araújo por Allan.

Nos descontos, o Vasco ainda tentou pressionar com Payet cobrando falta e João Victor cabeceando bem, mas Rossi assegurou a vitória flamenguista com uma defesa segura.

Próximos desafios

Agora, o Flamengo se prepara para o jogo de volta da semifinal, que acontecerá no próximo sábado no Maracanã, às 17h45 (de Brasília). Antes disso, o Vasco volta a campo pela Copa do Brasil, enfrentando o Nova Iguaçu em partida única nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), novamente no Nilton Santos.

O Flamengo, por sua vez, segue confiante para o confronto de volta, ciente de que a vantagem conquistada pode ser decisiva para assegurar uma vaga na final do Campeonato Carioca e a busca por mais um título estadual.

FICHA TÉCNICA



VASCO 0X1 FLAMENGO

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 01/03/2025

Horário: 17h45 (de Brasília)

Público: 10.966 presentes

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartão amarelo: Lucas Piton, Vegetti, João Victor, Mateus Carvalho e Hugo Moura (Vasco) e Erick Pulgar e Wesley (Flamengo)

Gol: Bruno Henrique, aos 21′ do 2ºT (Flamengo)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Sforza), Mateus Carvalho (Loide Augusto) e Philippe Coutinho (Payet); Rayan (Garré) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Luiz Araújo (Allan), Plata (Ayrton Lucas) e Bruno Henrique (Wallace Yan). Técnico: Filipe Luís.

Fonte: Esportes