Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor

Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta terça-feira (03.03) a demissão do técnico Filipe Luís. A notícia veio poucas horas após a equipe golear o Madureira por 8 a 0 no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, garantindo a vaga na final do Estadual. Junto com o treinador, deixam o clube o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.

A saída de Filipe Luís contrasta fortemente com seu desempenho numérico à frente do Rubro-Negro. Em 101 jogos, o ex-lateral conquistou impressionantes 63 vitórias, 23 empates e apenas 15 derrotas, resultando em um aproveitamento de 70%. Mais notável ainda é o seu currículo de títulos: sete conquistas desde que assumiu o comando em setembro de 2024. Ele se despede como o terceiro técnico mais vitorioso da história do clube, com troféus da Copa do Brasil (2024), Supercopa (2025), Campeonato Carioca (2025), Libertadores (2025), Campeonato Brasileiro (2025), Dérbi das Américas (2025) e Copa Challenger (2025).

Críticas e vices apesar do sucesso

Apesar dos números robustos, Filipe Luís vinha enfrentando uma onda de críticas da torcida e de parte da mídia. O principal motivo seriam as atuações recentes do time, consideradas abaixo do esperado, e as derrotas em decisões importantes. A equipe foi vice-campeã da Supercopa para o Corinthians e da Recopa para o Lanús, resultados que acenderam o sinal de alerta entre os rubro-negros. A declaração do treinador após o revés na Recopa, afirmando que o time fez “um grande jogo”, intensificou a insatisfação, culminando em protestos no Ninho do Urubu.

Em sua última coletiva de imprensa, após a vitória sobre o Madureira, Filipe Luís já demonstrava um tom de despedida. “Deixei minha alma aqui dentro. Quando o torcedor cobra, ele tem razão. O resultado não está vindo, e ele não está se sentindo representado pela equipe que está jogando. Eu sou o responsável por isso, sei disso. O que fiz muito foi trabalhar mais, evoluir para poder devolver esse carinho em todos esses anos, que foram os mais felizes da minha vida”, afirmou, em uma fala que agora ganha outro significado.

Comunicado oficial do clube

O Clube de Regatas do Flamengo emitiu uma nota oficial confirmando a decisão:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).

O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.”

A diretoria do Flamengo não se manifestou publicamente sobre o futuro do comando técnico, deixando uma lacuna em meio à preparação para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense.

Fonte: Esportes