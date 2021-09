Flamengo dá sequência à preparação para enfrentar o Palmeiras, pelo Brasileirão

Na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, o Flamengo deu sequência à sua preparação para enfrentar o Palmeiras, pelo Brasileirão. O goleiro César foi a grande novidade do dia. Ele voltou a trabalhar no campo com os demais goleiros.

O Flamengo enfrenta o Palmeiras no dia 12 de novembro (domingo), às 16h, fora

de casa. Com dois jogos a menos que a maioria dos seus concorrentes, o Mais Querido é o quinto colocado da competição com 31 pontos.

