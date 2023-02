Flamengo cresce na segunda etapa e vence o Resende pelo Cariocão

Pela sétima rodada do Cariocão, o Flamengo venceu o Resende por 2 a 0 na tarde deste sábado (18), no Raulino de Oliveira. Os gols do Mengão foram marcados por Matheus Gonçalves e André, ambos na segunda etapa. Agora, Mais Querido muda o foco para a disputa da Conmebol Recopa, contra o Independiente Del Valle, na próxima terça-feira (21), em Quito-EQU.

O jogo

O Flamengo começou a partida pressionando a equipe do Resende, trocando passes no campo ofensivo. O time rubro-negro tinha total domínio da posse de bola, mas encontrava dificuldades para chegar na área devido a forte marcação do adversário. Aos 35’, Marinho cobrou falta da intermediária e soltou a bomba. O goleiro espalmou para o lado. A primeira etapa terminou sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Vitor Pereira deixou o time mais ofensivo. Tirou o volante Igor Jesus para a entrada de Matheus Gonçalves. Aos 8’, Matheuzinho cruzou pela esquerda na medida para Mateusão, que cabeceou para baixo. O goleiro espalmou para o lado e a zaga afastou.

O Rubro-Negro passou a criar mais oportunidades de gol. Aos 13’, Matheuzinho cruzou na área e Rodrigo Caio cabeceou firme. O goleiro novamente fez grande defesa. Só dava Flamengo no ataque! Até que aos 30’, o Mengão abriu o placar em Volta Redonda! Matheus Gonçalves fez jogada individual, cortou pro meio e acertou um belo chute. O goleiro tentou espalmar, mas a bola entrou no cantinho: 1 a 0.

Três minutos depois, o Fla marcou o segundo! Em contra-ataque, Mateusão foi lançado na área e encontrou André livre. O atacante driblou o goleiro e tocou para o gol vazio. O Mais Querido seguiu no ataque e teve chances para ampliar, mas a partida terminou mesmo 2 a 0 para o Mengão. Carnaval em vermelho e preto em Volta Redonda!

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (21) para enfrentar o Independiente Del Valle, às 21h30 (de Brasília), em Quito, no Equador. O confronto é de ida pela Conmebol Recopa.

Escalação do Fla

Matheus Cunha; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Wesley (André); Erick, Igor Jesus (Matheus Gonçalves) e Matheus França; Cebolinha, Marinho (Werton) e Mateusão (Lorran).

Técnico: Vitor Pereira.

Escalação do Resende

Jefferson Luis; Hiago, Joanderson, Rayne e Medina; Dener, Khevin Fraga e Zizu; Caxambu, Vinícius Balotelli e Igor Bolt.

Técnico: Sandro Sargentim.

Ficha técnica

Resende 0x2 Flamengo – 7ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Raulino de Oliveira – Volta Redonda

Data e hora: 18/02/2023 às 16h

Arbitragem: Ewerton Marques Ribeiro, Rafael Sepeda de Souza e Raphael Carlos dos Reis

Cartões amarelos: Hiago (RES), Pablo (FLA) e Rodrigo Caio (FLA)

Gols: Matheus Gonçalves (30’2ºT) e André (33’2ºT).

Fonte: Agência Esporte