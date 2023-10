Flamengo bate o Vasco e alcança segunda vitória com Tite no Brasileirão

O Flamengo conquistou mais uma vitória sob o comando de Tite ao vencer o Vasco por 1 a 0 neste domingo, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi equilibrado até o segundo tempo, quando o Rubro-Negro marcou o gol da vitória através de Gerson.

Com esse resultado, o Flamengo chegou aos 50 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ficando a nove pontos do líder Botafogo. Já o Vasco segue com 30 pontos e voltou para a zona de rebaixamento.

A partida começou movimentada, com as duas equipes alternando a posse de bola. A primeira oportunidade surgiu aos 16 minutos, quando Vegetti aproveitou um cruzamento e cabeceou em cima de Rossi.

Isso animou o time do Vasco, que teve outra chance com Gabriel Pec, mas o atacante chutou no goleiro do Flamengo. O Flamengo respondeu aos 21 minutos em uma falta cobrada por Arrascaeta que passou perto da trave.

Gradualmente, o Flamengo passou a ter a posse de bola. Aos 35 minutos, os rubro-negros chegaram com perigo em um cabeceio de Arrascaeta, mas Léo Jardim fez a defesa. Depois, o uruguaio finalizou perto da trave.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Flamengo pressionou e teve a melhor chance do jogo. Fabrício Bruno aproveitou um escanteio e cabeceou no travessão. No rebote, ele chutou para uma grande defesa de Léo Jardim. Antes do intervalo, o Vasco ainda assustou com Gabriel Pec. Assim, o clássico foi para o intervalo sem gols.

No segundo tempo, o Vasco teve a primeira boa chance aos cinco minutos. Praxedes recebeu a bola na área e chutou para o gol, mas a bola desviou em Wesley e saiu pela linha de fundo. O Flamengo respondeu com uma finalização de Bruno Henrique que parou em Leo Jardim.

O clássico continuou equilibrado e movimentado. Tanto que o Vasco quase marcou aos 21 minutos. Vegetti aproveitou outro cruzamento e cabeceou para uma ótima defesa de Rossi. Em seguida, Vegetti chutou novamente, mas Zé Gabriel não conseguiu mandar a bola para o gol.

No entanto, aos 30 minutos, foi o Flamengo quem abriu o placar. Após um corte errado da zaga, Gerson apareceu e finalizou, vencendo Léo Jardim.

O Vasco foi forçado a avançar e quase empatou aos 34 minutos, com um cabeceio de Jair. No entanto, o nervosismo impediu que os cruzmaltinos voltassem a chegar com qualidade.

O panorama da partida permaneceu o mesmo nos minutos finais. O Flamengo recuou e soube segurar o resultado para sair de campo com a vitória.

