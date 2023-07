Flamengo bate Athletico-PR por 2 a 1 e larga na frente nas quartas da Copa do Brasil

No duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo venceu, de virada, o Athletico-PR por 2 a 1 nesta quarta-feira (5), no Maracanã. Pedro, de pênalti, e Bruno Henrique marcaram os gols rubro-negros na segunda etapa. Com o resultado, o Mengão terá a vantagem do empate no jogo de volta, na Arena da Baixada.

O jogo

Como de costume quando joga em casa, o Flamengo iniciou a partida buscando o ataque na base do toque de bola de pé em pé. Mas foi o Athletico que abriu o placar logo aos seis minutos com Canobbio, que aproveitou a sobra para bater de chapa no canto de Matheus Cunha: 1 a 0.

Em desvantagem, o time rubro-negro foi obrigado a se mandar para o ataque, enquanto a equipe paranaense se fechava atrás para sair em velocidade no contra-ataque. Aos 15’, Arrascaeta sofreu falta na entrada da área. O próprio uruguaio cobrou e a bola passou muito perto da trave. Aos 26’, Arrascaeta cruzou pela direita, Pedro tentou finalizar, mas não acerta a bola.

Apesar de estar atrás no placar, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, com amplo domínio da posse de bola e boas triangulações no ataque. Só faltou o gol.

No início do segundo tempo, o Rubro-Negro carioca partiu pra cima em busca logo do empate. Aos dois minutos, Ayrton Lucas fez boa jogada na linha de fundo, driblou Madson e tocou para Arrascaeta. O uruguaio bateu rasteiro no canto e Bento fez a defesa em dois tempos.

Aos 7’, Arrascaeta se antecipa dentro da área e sofre contato de Madson na canela. Após checar o VAR, o árbitro marcou o pênalti. Pedro cobrou no canto esquerdo do goleiro e deixou tudo igual no Maraca: 1 a 1.

Após o empate, o Mais Querido seguiu com maior posse de bola e chegando com mais perigo ao gol de Bento. O jogo era de paciência para furar a marcação do Athletico.

A Nação estava pedindo Bruno Henrique, Sampaoli atendeu e imediatamente o camisa 27 deu a resposta! Arrascaeta cobrou falta para dentro da área e o atacante cabeceou com estilo no contrapé do goleiro para colocar o Mengão na frente: 2 a 1.

Estreante da noite, Luiz Araújo entrou no jogo, e logo na primeira aparição deu um belo lançamento para Bruno Henrique, que tentou encobrir o goleiro e a bola passou rente à trave. Na reta final, a equipe rubro-negra soube administrar o resultado e saiu do Maraca com um bom resultado para o jogo de volta, na Arena da Baixada.

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (8) para enfrentar o Palmeiras, às 21h, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick, Victor Hugo (Bruno Henrique) e Gerson; Everton Ribeiro (Luiz Araújo), Arrascaeta (Thiago Maia) e Pedro.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Athletico-PR

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Madson (Khellven), Fernandinho, Erick (Cuello), Vitor Bueno, Canobbio (Léo Cittadini) e Lucas Esquivel; Vitor Roque (Thiago Andrade).

Técnico: Wesley Carvalho.

Ficha técnica

Flamengo 2×1 Athletico-PR

Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 05/07/2023 às 21h30

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP), Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Rafael da Silva Alves (FIFA/RS)

Cartões amarelos: Bento (CAP), Erick (FLA), Wesley (FLA) e Thiago Andrade (CAP)

Gols: Canobbio (6’1ºT), Pedro (9’2ºT) e Bruno Henrique (25’2ºT).

Fonte: Esportes