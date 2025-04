Flamengo assume a liderança do Brasileirão com vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre

O Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0, neste domingo, em partida disputada em Porto Alegre. Com este resultado, o clube carioca alcançou os sete pontos, garantindo a liderança do Campeonato Brasileiro e mantendo sua invencibilidade na competição. Em contrapartida, o Grêmio permanece com três pontos, ocupando a 13ª posição na tabela.

O Jogo

O Flamengo inaugurou o marcador logo em sua primeira investida ao ataque. Arrascaeta recebeu um lançamento na área, contou com um desvio providencial da defesa e, com a posse da bola, driblou o goleiro Tiago Volpi, enviando-a para o fundo da rede.

Mesmo após o gol, o Flamengo manteve sua postura tática. O Grêmio tentava avançar, mas sem sucesso. Enquanto isso, o time carioca mostrava-se mais organizado, embora também enfrentasse dificuldades em criar oportunidades claras.

A equipe rubro-negra intensificou seu jogo na reta final do primeiro tempo. Em duas ocasiões, os defensores do Grêmio evitaram que o ataque do Flamengo finalizasse. Aos 43 minutos, Michael arriscou um chute da entrada da área, exigindo uma grande defesa de Volpi. Assim, o Flamengo conseguiu manter a vantagem até o intervalo.

O segundo tempo começou com grande movimentação. O Flamengo ameaçou com um chute de Michael, enquanto o Grêmio respondeu com Pavón em duas oportunidades distintas.

Com o passar do tempo, o time carioca reassumiu o controle da partida. Aos 22 minutos, o Flamengo ampliou o placar em um rápido contra-ataque, com Arrascaeta finalizando sem dar chances para Tiago Volpi.

O novo revés impulsionou o Grêmio a buscar o ataque com mais intensidade. No entanto, os donos da casa não conseguiam criar chances claras de gol. O Flamengo, por sua vez, manteve a posse de bola, mas diminuiu o ritmo de jogo.

Na parte final da partida, os visitantes passaram a administrar o resultado. O Flamengo trocou passes no campo de ataque, impedindo qualquer tentativa de pressão por parte do Grêmio. Os gaúchos só conseguiram criar uma oportunidade de perigo, em um chute de Alysson que parou em uma grande defesa de Rossi. Com isso, o Flamengo pôde celebrar a vitória em Porto Alegre.

Próximos desafios

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Juventude, nesta quarta-feira, no Maracanã. Já o Grêmio viajará para encarar o Mirassol, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 0 x 2 FLAMENGO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 13/04/2025

Horário: 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Edenílson (Grêmio); Pulgar (Flamengo)

GOLS: Arrascaeta, aos 3min do primeiro tempo e 22min do segundo tempo (Flamengo)

GRÊMIO: Volpi João Pedro, Rodrigo Ely (Jemerson), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Dodi), Villasanti e Edenilson (Amuzu) e Cristaldo (Monsalve); Pavón (Alysson) e Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz (Allan), Gerson (Plata) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Bruno Henrique (Juninho) e Michael (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luis

Fonte: Esportes