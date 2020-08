Flamengo anuncia contratação de Maurício Isla

A maratonista aquática Ana Marcela Cunha anunciou na última segunda-feira (17) o seu retorno às competições. Será no dia 6 de setembro na 55ª edição da Travessia Capri-Napoli. Essa será a terceira vez que a brasileira disputará a prova italiana, que tem trajeto de aproximadamente 36 km. Tanto em 2010 como em 2014 ela venceu e segue sendo a recordista da prova com o tempo de 6h24min47s.

Nessa oportunidade, a atleta fará uma homenagem especial ao tricampeão mundial de Fórmula 1 e eterno ídolo do esporte brasileiro Ayrton Senna. No ano no qual o piloto completaria 60 anos de idade se estivesse vivo, a brasileira decidiu homenageá-lo com uma touca personalizada, que faz alusão ao capacete verde e amarelo usado pelo piloto.

A última vez na qual Ana Marcela Cunha entrou no mar para uma prova oficial foi em fevereiro de 2020, na etapa de Doha do Circuito Mundial. Na ocasião, ela conquistou a medalha de prata.

Em setembro, ela também participará do Campeonato Francês de maratonas aquáticas, competição realizada entre os dias 25 e 28.

Ana Marcela já participou de duas edições dos Jogos Olímpicos. Em Pequim 2008 foi a 5ª colocada, já na Rio 2016 ficou na 10ª posição. “Em 2008, fui muito nova. Tinha apenas 16 anos. Em 2012 fiquei de fora por apenas 3 segundos na seletiva. Nos Jogos do Rio, tive um problema de alimentação na segunda volta. Mas agora, em 2021, nove anos depois da minha estreia, já estou muito mais preparada. Sei muito bem aquilo que quero. A prova olímpica dos 10 km é duríssima. São 25 atletas. As melhores do mundo”, disse a nadadora em entrevista à TV Brasil em dezembro passado.