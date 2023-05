Flamengo abre o placar mas sede empate no Chile, pela Libertadores

Em jogo válido pela quarta rodada da Libertadores, o Flamengo empatou com o Ñublense por 1 a 1 nesta quarta-feira (24), no Estádio Municipal de Concepción, no Chile. Gabi, ainda na primeira etapa, marcou o gol rubro-negro. Com o resultado, o Mais Querido somou cinco pontos e está na segunda colocação do Grupo A.

O jogo

Apesar de jogar fora de casa, o Flamengo começou a partida tomando a iniciativa e trocando passes para chegar rápido ao ataque. O Ñublense, por sua vez, se postava todo atrás à espera de encaixar os contra-ataques. O primeiro chute a gol do Rubro-Negro aconteceu aos 16’. Cebolinha arrancou na esquerda e tocou para a entrada da área. Gerson fez o corta-luz e a bola chegou em Vidal, que arriscou de canhota para defesa do goleiro.

De tanto rodar a bola no setor ofensivo, o Mengão encontrou uma brecha para abrir o marcador ainda no primeiro tempo. Aos 32’, David Luiz lançou para Gerson nas costas da marcação, ele consegue ajeitar de peito, a bola desvia na zaga e sobra na medida para Gabi pegar de primeira e estufar as redes do time chileno: 1 a 0. Com controle do jogo, o Mais Querido foi para o intervalo com a vantagem.

Na volta para a segunda etapa, o Flamengo seguiu trocando passes e circulando a bola perto da área do Ñublense. Precisando ir para cima, a equipe chilena ameaçava mais a meta de Matheus Cunha e criava algumas oportunidades.

Aos 27’, o Ñublense chegou ao empate com Jorge Henríquez, que passou pelo meio da defesa rubro-negra e bateu no canto direito do goleiro: 1 a 1. Com as substituições feitas por Sampaoli, o time rubro-negro voltou a controlar a posse de bola e se mandar ao ataque. Aos 36’, Pedro lançou Gerson na área, que driblou o goleiro e finalizou. A zaga chilena conseguiu afastar.

No último lance da partida, Ayrton Lucas cruzou na área, a zaga afastou errado e a bola sobrou para Pedro. O camisa 9 tentou encobrir o goleiro, que deu um tapa com a ponta dos dedos para escanteio. Fim de jogo no Chile com empate e um pontinho na bagagem.

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (27) para enfrentar o Cruzeiro, às 18h30, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão.

Flamengo

Matheus Cunha; Varela (Léo Pereira), Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia, Gerson e Vidal (Erick); Cebolinha (Victor Hugo), Gabi e Pedro.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Ñublense

Nicola Pérez; Rebolledo (Vilches), Cerezo, Rafael Carioca, Zalazar e Campusano; Lorenzo Reyes, Rivera (Jorge Henríquez), Juan Leiva (Provoste) e Oyarzo (Aránguiz); Patricio Rubio (Córdova).

Técnico: Jaime García.

Ficha técnica

Ñublense 1×1 Flamengo – 4ª Rodada do Grupo A da Libertadores

Local: Estádio Municipal de Concepción – Chile

Data: 24/05/2023

Arbitragem: Esteban Ostojich (URU), Andres Nievas (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

Cartões amarelos: Rivera (NUB), Vidal (FLA), Lorenzo Reyes (NUB), Patricio Rubio (NUB), Gerson (FLA) e Victor Hugo (FLA)

Gols: Gabi (32’1ºT) e Jorge Henríquez (27’2ºT).

Fonte: Esportes