Flagra! Nissan Frontier renovada roda em testes com disfarces

Nissan Frontier renovada terá apenas retoques no visual e mais equipamentos para ganhar apelo diante dos rivais

A Nissan prepara a versão reestilizada da picape Frontier, que foi flagrada com disfarces no México, conforme mostra o site Motorpassion . O utilitário vai receber retoques no desenho depois de ter sido lançada no final de 2015 e de passar a ser fabricada na Argentina em outubro de 2018. Portanto, quase seis anos depois do lançamento global é que o modelo contará com mudanças mais significativas para ganhar apelo diante dos rivais.

Entre o que muda na Nissan Frontier 2021 estão itens como grade frontal, capô, faróis e para-choques. Além disso, espera-se que a picape também recebe novidades no interior, principalmente na central multimídia, que deverá ser trocada por um sistema mais moderno, fácil de usar e com mais recursos. Também é possível que o utilitário receba equipamentos de assistência à condução.

Porém, a parte mecânica deverá continuar sem mudanças, ou seja, o motor tende a ser o mesmo 2.3 turbodiesel que rende até 190 cv, nas versões com dois turbos, e 160 cv com apenas um. No sistema de transmissão, há câmbio manual de seis marchas ou automático, de sete, com tração integral.

Na traseira, uma das poucas mudanças ficarão por conta das lanternas traseiras com LED no lugar das lâmpadas convencionais

Se no mercado latino-americano a Nissan Frontier passará a ter apenas retoques e mudanças pontuais, nos Estados Unidos a picape vai ter uma nova geração, mas que não chegará antes de 2022 a qualquer mercado. Por enquanto, seguimos no Mercosul com apenas duas novas cores entre as novidades da linha 2020.