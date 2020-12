Flagra! Ford Maverick, rival da Toro, já roda nos EUA com disfarces

Reprodução/Autoevolution Ford Maveric: picape com base do SUV Bronco já está em fase de testes nos EUA, onde roda disfarçada junto com a Ranger

A Ford já testa a picape Maverick, menor que a Ranger e que brigará com a Fiat Toro assim que for lançada. A previsão é de que a novidade seja lançada nos EUA, em meados de 2021, como modelo 2022, conforme o site americano Autoevolution , que também flagrou o novo utilitário rodando com disfarces.

A Ford Maverick será fabricada no México com a mesma base do SUV Bronco, este já com chegada confirmada ao Brasil, em 2021. No caso da picape, é provável que o lançamento no mercado brasileiro fique para 2022, onde passará brigar no segmento abaixo das médias, do qual fazem parte Ranger , S10, Frontier, Hilux e outras.

Ainda de acordo com o que diz o Autoevolution, com base nas informações do Ford Authority , a Ford Maverick será feita apenas com quatro portas, entre outros motivos para não conflitar com a oferta da Ranger. A nova picape terá suspensão bem parecida com a do furgão Transit e vai contar com capacidade de carga em torno de 700 kg.

Base do Bronco

Divilgação Ford Bronco: SUV deverá ficar marcado como uma nova e mais próspera fase da marca americana no mundo





Entretanto, não será qualquer motocicleta que poderá ser levada na caçamba da nova Ford Maverick, mesmo com a tampa da caçamba aberta. De qualquer forma, a novidade chegará com um pacote bem competitivo e um conjunto mecânico bem acertado, com base no utilizado no SUV Bronco . Ou seja, entre as opções e motor haverá o 1.5 EcoBoost, de três cilindros, que funciona com câmbio automático, de oito marchas.

Também espera-se que a Ford ofereça o 2.0 turbo, de 245 cv e 38 kgfm de torque, que já equipou o Fusion e até o Range Rover Evoque. Mas, para ser competitiva, a versão mais em conta da picape Maverick terá que custar em torno de US$ 20 mil nos EUA, ou cerca de R$ 120 mil numa conversão simples.