“Fizemos quimioterapia na questão do MST”, diz Bolsonaro sobre invasões de terra

Reprodução/Facebook Presidente Jair Bolsonaro durante live

“Tinha iniciativas de governos anteriores de repassar recursos a entidades que estavam vinculadas ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), ou seja, o próprio governo estimulava a invasão de terra . Cortei. Cortei”, essas palavras foram ditas pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (10), durante a tradicional live noturna em suas redes sociais.

O presidente afirmou que o seu governo não compactua com a invasão de terras, afirmando que não dialoga com eles. “É igual quando você faz uma quimioterapia: tem célula boa que é atingida, mas, para salvar o corpo, você tem que fazer. E nós fizemos a quimioterapia aqui no Brasil com o MST.”

“Tá lá embaixo o MST. Tão loucos pra voltar”, acrescentou Bolsonaro.