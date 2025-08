“Fiz uma cagada”, diz homem ao confessar feminicídio da esposa

José Cliverson foi preso em flagrante após matar a esposa, Salvadora Pereira, de 22 anos, com um tiro no rosto

Salvadora Pereira, de 22 anos, se tornou a 21ª vítima de feminicídio no ano de 2025 em Mato Grosso do Sul. Ela foi morta com um disparo de arma de fogo, efetuado pelo próprio companheiro, na noite deste sábado (2), em uma propriedade rural, em Corumbá.

José Cliverson Soares da Silva, de 32 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime. Ao ser preso, ele disse a um dos policiais: “Eu fiz, senhor. Fiz uma cagada.”

Segundo o delegado de plantão que atendeu a ocorrência, Guilherme Oliveira Pena, o casal consumia bebida alcoólica quando houve uma discussão, momento em que José disparou contra a companheira, atingindo-a no queixo. “Ele afirmou que bebia com a companheira, quando houve uma discussão, se irritou e deu um tiro na vítima”, disse o delegado em entrevista ao Diário Corumbaense.

Os policiais militares receberam o comunicado do crime por volta das 20h20, porém, só conseguiram chegar ao local por volta das 23h. Ao perceberem ruídos no interior da casa, iniciaram uma conversa com o suspeito, que abriu a porta e se entregou, sem oferecer resistência. No quarto, foi encontrado o corpo da vítima, deitada sobre uma cama. Próximo ao corpo, a polícia encontrou um revólver calibre.22, com uma munição deflagrada, e um celular, conforme noticiado pelo Diário Corumbaense.

Na casa, estavam as cinco crianças, com idades entre dois e oito anos. Segundo o registro policial, três são filhos do autor e os outros dois, de Salvadora.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado pela irmã de José. A criança mais velha, de oito anos, foi quem ligou para a tia contando o que havia acontecido, e ela acionou os bombeiros. A guarnição fez a remoção das crianças para Corumbá, onde estão sendo assistidas pelas autoridades de proteção à infância.

Em consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, foi identificado um mandado de prisão em aberto contra José Cliverson.

A ocorrência foi registrada como feminicídio e posse irregular de arma de fogo e segue sob investigação da Polícia Civil.