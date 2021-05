Fiuk repete figurino de “Malhação” na final do ‘BBB 21’ e web não perdoa

Reprodução Instagram Fiuk





Apesar da sua — controversa — declaração de que precisou se desfazer de bens pessoais como forma de contribuir em casa, não teve jeito: Fiuk não conseguiu convencer os telespectadores a lhe darem o prêmio de R$ 1,5 milhão no “Big Brother Brasil 21”. O ator e cantor, que terminou o reality show da Globo em terceiro lugar, perdendo apenas para a influencer Camilla de Lucas e a advogada e maquiadora Juliette Freire, continua rendendo memes nas redes sociais.

Um deles, publicado pelo perfil do Instagram Gina Indelicada, mostra o brother de camiseta, bermuda e chinelo na fila da Caixa Econômica Federal como se estivesse indo sacar o auxílio emergencial. Já outro faz uma observação a respeito da vestimenta usada no encerramento do Big dos Bigs. “Queria falar nada, não, mas o Fiuk está com a mesma roupa da estreia de ‘Malhação ID’, de 2009. A situação dele é séria mesmo”, legendou o administrador da página, aos risos.

No entanto, vale ressaltar que o filho de Fábio Jr. e irmão de Cleo Pires revelou que acabou se expondo demais na hora de discursar em trinta segundos, pedir votos e explicar por que merecia uma vaga na última disputa pela preferência do público, porém reafirmou que nada do que falou é mentira. “Eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho. Essa pandemia foi muito difícil. Eu preciso ajudar minha família, principalmente a minha mãe”, disse ele na ocasião.