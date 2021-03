Fiuk estava com dificuldades financeiras antes de entrar no “BBB 21”

Reprodução/Instagram Aguinaldo Silva fala de tatuagem íntima de Anitta

Cumprindo à risca a quarentena em Lisboa, em Portugal, Aguinaldo Silva segue atento a tudo e a todos. Prova disso é que o autor tem usado as redes sociais para repercutir as novidades que estão em pauta no momento, como o caos no plano de vacinação contra a Covid-19, os últimos desdobramentos do reality show “Big Brother Brasil 21” e a tatuagem de Anitta , a quem preferiu se referir como “uma moça”.

“Depois que divulgaram a foto de uma moça tatuando o, com licença da palavra, ânus, esse tipo de tattoo subiu de cotação. Um conhecido meu resolveu fazer uma delas e até já escolheu a frase que incluirá, que é: ‘Entre sem bater'”, disse via Twitter. Aí, não demorou muito para receber vários tipos de respostas: “Será que esse amigo não é você?”, perguntou um internauta. Mais que depressa, o dramaturgo respondeu, aos risos, que o dele não é, chamando o seguidor de querido e fazendo esta afirmação: “Ficaria muito bem no seu”.

Para quem não sabe ou não se lembra, Aguinaldo havia anunciado a participação da dona do hit “Show das Poderosas” em alguns capítulos da novela “O Sétimo Guardião”, que foi ao ar em 2018, porém acabou sendo desmentido por ela. “Nunca recebi convite. Desconheço essa informação. Não estou sabendo de nada disso. Se o convite foi feito, até agora não chegou a mim”, disparou Anitta ao site “Notícias da TV” na época.