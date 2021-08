Fiuk e Wanessa Camargo vão estão no “Show dos Famosos” apresentado por Huck

Reprodução/Instagram Fiuk e Wanessa Camargo vão estar no “Show dos Famosos”

Faustão pode ter saído da Globo para ir para a Band , mas um dos quadros mais famosos do “Domingão” vai continuar. No dia 5 de setembro Luciano Huck estreia aos domingos e no primeiro programa ele já vai comandar a nova temporada do “Show dos Famosos”, competição na qual celebridades fazem imitações de cantores de quem são fãs.

A nova temporada vai contar com nove famosos no total. A atração vai contar com nomes como Fiuk, Wanessa Camargo, Gloria Groove, Margareth Menezes, Diego Hypolito, Mariana Rios, Vitor Kley, Thiago Arancam e Robson Nunes.

Assim como acontece no “Super Dança dos Famosos”, os famosos vão ser divididos em grupos para se apresentar. O time A é formado por Fiuk, Gloria Groove e Margareth Menezes. Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo são do time B. Por fim, Mariana Rios, Diego Hypolito e Robson Nunes estão no C.

Durante as primeiras semanas do “Domingão”, o “Show dos Famosos” vai dividir espaço com uma atração que Luciano Huck vai levar para os domingos. o “Quem Quer Ser um Milionário?” deixa o domingão e segue sob apresentação do marido de Angélica.