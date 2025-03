Fiscalização combate crimes ambientais na APA de Conceição da Barra

Uma operação de fiscalização realizada na Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra (APACB) identificou práticas ilegais que ameaçam a preservação da região. A ação ocorreu na última semana e contou com a participação de servidores da APACB, da Gerência de Fiscalização do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), de fiscais de outras Unidades de Conservação (UCs) e da Polícia Militar Ambiental (PMA).

Os agentes verificaram intervenções irregulares que impactam diretamente a conservação da unidade. Durante a inspeção, foram identificadas duas áreas com degradação em Áreas de Preservação Permanente (APP), às margens do Rio São Mateus.

Além disso, a equipe flagrou um parcelamento irregular do solo, com construções em lotes menores que dois hectares, o que é proibido pela legislação ambiental. Os responsáveis pelas infrações serão autuados e responderão conforme a legislação vigente, que prevê punições para danos diretos ou indiretos às UC.

O gerente de fiscalização do Iema, Hezer Galletti, destacou a importância da ação para a proteção da APA de Conceição da Barra, local que preserva ecossistemas costeiros sensíveis, como áreas de restinga e manguezais. “Esses ambientes oferecem abrigo e alimento para diversas espécies da fauna e flora. A fiscalização ambiental é uma ação contínua e essencial para conter a degradação e assegurar que as futuras gerações possam usufruir dos recursos naturais dessa área no Estado”, afirmou.

Denúncias podem ser realizadas presencialmente no Protocolo Geral do Iema ou de forma digital, na seção “Denúncias” do site do Instituto.

