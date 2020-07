Fiscalização acaba com festa de luxo que reunia cerca de 100 pessoas

Foto: Reprodução/TV Anhanguera Fiscalização encerra festa de luxo com 100 convidados para prevenir o coronavírus, em Goiás

A fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia e a Polícia Militar acabaram com uma festa de luxo com cerca de 100 convidados, ontem à noite. O evento descumpria o decreto municipal, que proíbe aglomerações. Segundo o órgão, a chácara em que ocorria o evento tinha estrutura luxuosa, DJ e equipamento de som – que foi apreendido.

O flagrante ocorreu após o órgão receber diversas denúncias anônimas. O homem que se identificou como responsável pelo local foi multado em R$ 10 mil por promover o evento. Segundo a Semas, o local já fora advertido há cerca de um mês por situação similar.

A equipe da Semas apreendeu “uma mesa de som, dois controladores para DJ, uma mesa de mistura digital e duas caixas amplificadoras”, que eram usadas na festa e também causavam a perturbação do sossego na região. Ninguém foi preso.

Aparecida de Goiânia tem 3.650 infectados e 64 mortes. Goiás soma 29.627 casos confirmados e 654 mortes pelo novo coronavírus, segundo os dados da Secretaria Estadual da Saúde divulgados ontem.

A prefeitura iniciou o modelo de isolamento social intermitente no dia 8 de junho, que escalona a abertura do comércio em quatro cenários de casos de coronavírus. No último domingo (5), a administração endureceu as regras passando de um para dois dias de fechamento por região – entenda como funciona.