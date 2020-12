Fiscais são agredidos com socos no rosto ao tentar conter aglomeração em bar

Reprodução Dois agentes foram agredidos com socos no rosto e na cabeça

Uma equipe de fiscais do cumprimento das medidas restritivas durante a pandemia da Covid-19 fo agredida na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Os profissionais, da Defesa Civil, levaram socos no rosto e na cabeça após tentar contar aglmeração em um bar no bairro de Itoupava.

De acordo com a Polícia Militar em informações ao portal G1, o crime foi cometido pelo marido da proprietária do bar com ajuda de clientes que estavam no local. A circulação e pessoas entre a meia-noite e as 5h da manhã é proibida há uma semana no estado.

Além das agressões sofridas por dois agentes, qu registraram boletim de ocorrência e devem passar por exames de corpo de delito, a viatura da Defesa Civil também foi danificada. Em nota, o órgão afirmou que não pretende interromper qualquer ação de combate ao novo coronavírus.

No sábado (12) o estado de Santa Catarina regstrou mais 50 mortes e 5 mil novos casos da Covid-19 em 14 horas. Desde o início da pandemia, mais de 4,3 mil pessoas já morreram e decorrência da doença no estado, que vive agora um novo pico da pandemia e pressão nos hospitais.