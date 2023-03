FIP Funses 1 será tema de encontro pautado na inovação nesta sexta (03)

Para ativar conexões na Região Metropolitana da Grande Vitória, a fim de fortalecer e investir no ecossistema de inovação capixaba, nesta sexta-feira (03), o evento “Conexão InovAtiva: Acelera, Vitória!”, aglutina empresários e entusiastas da inovação na sede do Sebrae, em Vitória.

Promovido pelo hub InovAtiva, o encontro começa às 8h30, e um dos principais atores no fomento à diversificação da matriz econômica capixaba, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) não poderia deixar de estar presente, por meio do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Funses 1.

Este Fundo de Investimento em Participações (FIP), com recursos do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, operado pelo Bandes, é uma modalidade de investimento que mais do que injetar dinheiro na empresa, atua como gestor, participando dos processos decisórios, tanto na estratégia quanto na gestão. O FIP Funses 1 fomenta e desenvolve o ecossistema de inovação do Espírito Santo, buscando empresas desde o estágio de idealização até estágios mais avançados. E, para isso, dispõe de R$ 250 milhões para investir em empresas que estão sediadas em território capixaba.

Pelo fato de viabilizar investimentos em startups de diferentes estágios – podendo acelerar desde negócios iniciantes até investir R$ 30 milhões nas empresas selecionadas – o Fundo é uma oportunidade para negócios estratégicos dos mais variados portes, e mais uma porta aberta de possibilidades para que o ecossistema do Espírito Santo avance e, assim, atinja novos patamares.

Para a gerente de Participações e Investimentos do Bandes, Ivone Pontes, as empresas selecionadas para a aceleração do Fip Funses 1 têm diversas oportunidades com o apoio, visto seu potencial de atuação no mercado e por contar com recursos muito vantajosos para o desenvolvimento de negócios direcionados para a inovação. “Esse apoio não é somente financeiro. É importante frisar que temos ciclos de monitoria e aprendizado, com a elaboração de diagnósticos organizacionais que apontam as necessidades daquela empresa, o que agrega ao seu crescimento. Esse é o ponto de partida do processo de aceleração do Funses 1”, afirma.

A manhã de debates a respeito de inovação, além de receber a equipe do Bandes e Ace Startups, aceleradora das empresas vinculada ao FIP Funses 1, também terá na programação a apresentação de parceiros como FindesLab, Sebrae Espírito Santo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo (Fapes) e StartupES.

O Funses 1

O FIP Funses 1 é o maior FIP na categoria venture capital multiestratégia no País, com aporte inicial de R$ 250 milhões em recursos do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo (Funses). Com duração de dez anos, o investimento é prorrogável por mais dois anos, sendo que os anos restantes serão considerados período de desinvestimento. O Funses 1 permite, a partir do investimento de receitas provenientes da indústria do petróleo e do gás natural, buscar a atração de novos negócios, com emprego e renda para a população.

Com vasta experiência na gestão de venture capital, a gestora do Funses 1, a TM3 Capital trabalha no Espírito Santo em conjunto com a empresa Ace Startups, que atua como aceleradora no mercado capixaba. A Ace tem o papel de desenvolver as startups e empresas de base tecnológica, auxiliando-as para tornar os modelos de negócios consolidados e aptos a receber aportes do FIP.

O Fundo tem uma tese multiestratégia e investe, preferencialmente, nos setores de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); Nanotecnologia; Varejo e Comércio Eletrônico; Economia Criativa, Serviços Financeiros; Economia Digital; Educação; Saúde e Ciências da Vida; Energias Renováveis; Químico e Materiais; Meio Ambiente; Agronegócio; Metalmecânico; Transporte; Logística; Rochas Ornamentais; Economia do Turismo e Lazer; Madeira e Móveis; e Confecção Têxtil e Calçados.

TM3 Capital

Fundada em 2011, a TM3 Capital e´ uma gestora brasileira de venture capital que traz mentalidade e espi´rito empreendedores no seu DNA. A TM3 Capital tem um modelo hands-on e metric-driven de gesta~o e investe em empresas que entendem o valor que vai ale´m do capital. Construir juntos e´ a missa~o, agregando experie^ncia em operac¸o~es, crescimento acelerado e internacionalizac¸a~o.

Com mais de meio bilha~o de reais sob gesta~o atualmente, a TM3 Capital ja´ estruturou cinco vei´culos de investimento e possui ampla expertise e casos de sucesso com investimentos em empresas tanto de software quanto de hardware. A TM3 ja´ coinvestiu ou vendeu empresas para grandes corporac¸o~es, tais como: Santander, Movile, Microsoft, Trybe, Linx, Stone, Whirlpool, Sonda, Trimble e Ambev.

Sobre a Ace

A Ace é uma holding de inovação de negócios e apoio ao empreendedorismo. Atua primariamente como Venture Capital, investindo em startups early stage, e como Venture Builder, cofundando negócios com os empreendedores mais preparados do ecossistema. Fundada em 2012, a Ace já realizou aportes em 120 startups, concluindo o exit de 25 dessas empresas. No seu track record também constam mais de 100 programas de aceleração realizados, mais de mil startups conectadas com grandes empresas e 6 novos negócios criados. Atualmente, o grupo conta, por exemplo, com verticais de consultoria corporativa (ACE Cortex), educação (Future Dojo) e finanças (Zebra Câmbio).

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/credito

www.bandes.com.br/fip

https://fundosoberano.es.gov.br/fipfunses

Informações à Imprensa:

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 99774-4428 / (27) 3331-4424

[email protected]

Fonte: Governo ES