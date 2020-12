Reprodução: Alto Astral Fios brancos: 6 dicas simples para assumir o cabelo grisalho de vez

Assumir sua idade, história e quem realmente você é… Não há nada mais bonito do que isso. Cada vez mais mulheres estão optando por deixar de lado os padrões estéticos e assumindo seus corpos, feições e cabelos naturais . Por isso, conversamos com Nathan Paschoal, cabeleireiro do salão Jacques Janine, para dar algumas dicas de cuidados com fios brancos . A ideia é tornar o momento de transição para o grisalho mais leve. Confira!

Cuidados com os fios brancos para facilitar a transição

Fotos: Reprodução/Pinterest

Disfarce a raiz para minimizar o contraste

Com certeza, uma das partes mais complexas do processo de transição é o período em que o cabelo branco natural está crescendo, criando uma diferença muito grande entre a raiz e o restante do fio, que ainda está pintado com alguma cor. No início ainda dá para disfarçar, mas uma boa dica nesses casos é apostar nas mechas. A pigmentação pode ajudar a mesclar as duas partes, deixando o visual mais harmônico.

Evite o amarelamento dos fios

O tom prateado pode vir a amarelar muito facilmente, caso não receba a atenção necessária. Vale ressaltar que deixar o cabelo natural não é nenhum sinônimo de descuido. Para manter os fios brancos e neutralizá-los com outras tonalidades, são indicados shampoos específicos para grisalhos/loiros com pigmentos acinzentados ou violetas. A aplicação normalmente é feita a cada 15 dias.

Hidratação é essencial

Muita gente não sabe, mas a melanina (que é responsável pela cor do cabelo) também acaba prejudicando a maciez dos fios. Por isso, é extremamente importante hidratar ainda mais os cabelos grisalhos e brancos, já que eles têm uma tendência maior ao ressecamento.

Atenção aos agentes externos

Ainda por conta do ressecamento e dos fios rebeldes, é essencial evitar o máximo possível secadores de cabelo, babyliss e chapinhas. Tudo isso para evitar que as madeixas fiquem quebradiças, permanecendo sempre saudáveis. Caso você curta muito o resultado trazido por esses aparelhos, aplique pelo menos algum produto finalizador com proteção térmica, para minimizar os danos causados.

Proteja as madeixas do sol

Além de serem prejudiciais à pele, os raios solares também danificam os fios, sendo capazes até mesmo de comprometer a saúde do cabelo. O sol também potencializa o efeito de amarelamento dos fios brancos, por isso, uma dica de ouro é investir em chapéus e bonés quando estiver em locais abertos. A boa notícia boa é que seu look ficará ainda mais estiloso com os acessórios.

Opte pelos curtinhos

Mais simples de cuidar, os cabelos curtos também são mais fáceis de manter hidratados. Isso porque, quanto mais longo o fio, difícil fica de a oleosidade natural do couro cabeludo chegar às pontas. Além disso, esse tipo de corte está ganhando cada vez mais destaque, ajudando a compor um visual moderninho. Aproveite!

Consultoria: Nathan Paschoal, cabeleireiro do salão Jacques Janine | Texto: Giulianna Lombardi | Edição: Milena Garcia e Renata Rocha