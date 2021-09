Finlândia: três adolescentes são condenados após matarem ex-colega de classe

Reprodução: Google/ licenciáveis Parque de Helsinki, Finlândia

Três adolescentes foram condenados, nesta sexta-feira (03), pelo tribunal finlandês. Os jovens foram acusados de torturarem e espancarem até a morte um ex-colega de classe na capital Helsinki. Eles vão cumprir pena entre oito e dez anos de prisão pelo ato.

Segundo a AFP, o crime aconteceu em dezembro de 2020, em um parque de Koskela, ao norte da capital Helsinki. A vítima era um menino de 16 anos que vivia num abrigo. Conforme a acusação, o adolescente foi agredido durante várias horas até morrer, no dia 4 de dezembro do ano passado.

Os três condenados, que conviviam com a vítima desde o jardim de infância, se declararam inocentes do assassinato. No entanto, o tribunal reconheceu que eles agiram em coordenação, com mais de 100 lesões registradas no corpo da vítima, “de forma especialmente brutal e cruel”.

Segundo dados oficiais da Finlândia, um em cada dois jovens entre 14 e 16 anos que vivem em internatos no país, sofre agressão e ameaças de violência.

O crime foi classificado como “arrepiante” pela ministra do Interior, Maria Ohisalo.