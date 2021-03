Financiamento de veículos com taxas a partir de 0,53% ao mês no Banestes

O atual momento econômico, com a taxa Selic a 2% ao ano, está favorável também para quem deseja realizar a compra ou a troca de veículos automotivos. O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) está com oferta na linha de crédito para financiamento de veículos, com taxas a partir de 0,53% ao mês.

A condição é válida para veículos novos ou usados, com valores de financiamentos em até R$ 200 mil, parcelados em até 60 meses.

Os interessados contam ainda com a praticidade de realizar uma simulação do financiamento diretamente no site do Banestes (www.banestes.com.br), de forma rápida e prática. Para isso, basta acessar o menu “Opções de Crédito”, clicar em “Financiamento de Veículos”, em seguida, clicar no botão “Simule aqui! ”.

O diretor de Negócios do Banestes, Hugo Gaspar, destaca o momento favorável para a realização da compra do carro zero-quilômetro ou da renovação do veículo. “Com a taxa básica de juros em patamares nunca vistos antes, aqueles que estão com seu planejamento financeiro em dia não podem perder as condições para financiamento de veículos disponíveis no Banestes. Um veículo novo, menos rodado, é mais seguro e previne a incidência de gastos com manutenções”, explica Gaspar.

Os interessados em contratar a linha de crédito do Banestes para financiamento de veículos deverão entrar em contato com o gerente de uma das agências do banco. Todas as propostas estão sujeitas à avaliação. Informações completas em: www.banestes.com.br.

Saiba mais – Financiamento de Veículos Banestes:

Taxas a partir de 0,53% ao mês.

Financiamentos de até R$200 mil.

Parcelamento em até 60 meses.

Simulação pelo site do Banestes: Link para acesso rápido.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Banestes

Rafaella Rodrigues

[email protected]