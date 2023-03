Finanças recebe presidente do Tribunal de Contas

A Comissão de Finanças vai receber, na segunda-feira (6), o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), Rodrigo Chamoun, que fará uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo órgão. De acordo com o presidente da Comissão de Finanças, Tyago Hoffmann (PSB), o colegiado pretende atuar junto ao TCEES no acompanhamento das despesas públicas do Estado e dos municípios. “Queremos estabelecer o máximo possível de parceria com o trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas”, adiantou Hoffmann. A reunião será realizada no Plenário Dirceu Cardoso, às 13h30, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia.

Ainda na segunda-feira, duas comissões se reúnem para definição de dia, horário e periodicidade de suas reuniões ordinárias. O colegiado de cultura se encontra às 9 horas, e o de Infraestrutura (Coinfra) às 10 horas. Os deputados integrantes da Coinfra devem tratar ainda sobre a qualidade da água no município da Serra.

Na terça-feira (7), a Comissão de Saúde deve ouvir superintendentes regionais de Saúde, representantes das Macrorregiões Central/Norte, Metropolitana e Sul. Os convidados vão falar sobre os serviços realizados, ofertas de consultas, agendamento de exames e também limitações das superintendências.

Já na quinta-feira (9), a Procuradoria Especial da Mulher promove uma audiência pública em comemoração ao Dia Internacional da Mulher – 8 de março. No encontro vai ser debatido o tema “Perspectivas da Luta pelos Direitos das Mulheres no Espírito Santo e no Brasil”.

Confira a agenda completa

Segunda (6)

9 horas – Comissão de Cultura – Plenário Judith Leão

10 horas – Comissão de Infraestrutura – Plenário Dirceu Cardoso

13h30 – Comissão de Finanças – Plenário Dirceu Cardoso

Terça (7)

9 horas – Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

10 horas – Comissão de Segurança – Plenário Dirceu Cardoso

11 horas – Comissão de Direitos Humanos – Plenário Judith Leão

13h30 – Comissão de Justiça – Plenário Dirceu Cardoso

Quinta (9)

17 horas – Audiência pública “Perspectivas da Luta pelos Direitos das Mulheres no ES e no Brasil” – Plenário Dirceu Cardoso

Fonte: Assembléia Legislativa do ES