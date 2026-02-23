Finanças destaca papel do turismo para o desenvolvimento do ES

A importância do turismo como motor da economia capixaba foi o principal destaque da reunião da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa (Ales), realizada nesta segunda-feira (23). O presidente do colegiado, deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), apresentou números nacionais e internacionais para reforçar o papel estratégico do setor na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional.

Ao comentar o movimento registrado durante o Carnaval, o parlamentar afirmou que o Espírito Santo viveu o maior fluxo de turistas da história. “As Secretarias do Governo do Estado monitoraram todo o fluxo de turistas e constataram que foi o maior fluxo de turistas da história”, declarou. Segundo ele, os balneários capixabas ficaram lotados e os eventos transcorreram com tranquilidade. “As pessoas se divertiram em paz, isso é fundamental registrar.”

Mazinho também destacou os índices de segurança. “Em meio a esse número grande de pessoas no Carnaval, nenhum homicídio sequer foi identificado nos ambientes da folia. Os homicídios que nós tivemos nesse período foram todos fora do contexto do Carnaval”, pontuou.

Cultura como investimento estratégico

Durante a reunião, o deputado citou estudos da economista Mariana Mazzucato, professora da University College London, para demonstrar o retorno financeiro do investimento em cultura.

“A cada R$ 1,00 investido em cultura, gera um retorno de R$ 7,59. Na indústria automobilística, para os senhores terem um exemplo, o retorno é de R$ 3,76 por real investido. Esses números não são números políticos, são números técnicos”, afirmou.

Ele também mencionou que o Brasil registrou 65 milhões de pessoas nas ruas durante o Carnaval, com projeção de R$ 18,6 bilhões em receitas. Citou ainda o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, que alcançou 88,6% de ocupação hoteleira, recebeu 1,42 milhão de turistas internacionais e gerou 70 mil empregos diretos.

“Enquanto alguns tratam o Carnaval como um feriado improdutivo e outros como um patrimônio que não se mensura, os dois ignoram o multiplicador fiscal mais eficiente do país, que é a geração de emprego e renda durante esse período”, declarou. O parlamentar ressaltou ainda o papel social das escolas de samba. “As escolas de samba funcionam 12 meses por ano, como centro de formação. A pesquisadora Mariana documentou que essa infraestrutura reduz a criminalidade entre os jovens. O Carnaval é só a vitrine desse trabalho”, acrescentou.

Turismo de experiência e infraestrutura

Mazinho também chamou atenção para o crescimento do turismo de experiência. “Estudos recentes mostram que cerca de 90% dos turistas brasileiros buscam vivências autênticas como principal fator de escolha para a sua viagem”, disse, acrescentando que o segmento responde por mais de 60% do faturamento das pequenas empresas do setor.

“Mundialmente, o turismo de experiência responde a mais de U$ 1 trilhão em receita, com taxa de crescimento média acima de 10% ao ano. Não é uma questão de destino, é uma questão de experiência”, afirmou.

Para ele, a consolidação do Espírito Santo como polo turístico passa por investimentos em infraestrutura, incluindo rodovias estratégicas e melhorias em regiões como o Caparaó e as montanhas capixabas. “Será o turismo que vai nos dar base para o futuro”, avaliou.

Apoio da Comissão de Turismo

Presente à reunião, o presidente da Comissão de Turismo da Ales, deputado Coronel Weliton (PRD), parabenizou a condução do debate e reforçou a importância de políticas públicas voltadas ao setor.

“É importante nós termos orçamento público que dê condições para os municípios, para o próprio Estado, alavancar essa ferramenta maravilhosa de desenvolvimento regional”, afirmou.

Segundo ele, o Espírito Santo possui vocação natural para o turismo, favorecida pela posição geográfica estratégica. “O Espírito Santo tem a vocação natural para o turismo, posição geográfica que favorece tanto o acesso dos estados do Sul, do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, de todas as regiões do Brasil”, disse.

O parlamentar destacou a necessidade de fortalecer a infraestrutura de acesso e acolhimento aos visitantes. “É muito importante nós botarmos o Estado com infraestrutura, com capacidade de absorver esses turistas que vêm não só de Minas Gerais e de outros estados brasileiros, mas também de outros países”, complementou.

Coronel Weliton também defendeu melhorias em rodovias, portos, aeroportos, sinalização e pontos de atendimento ao turista, inclusive para cruzeiros marítimos. “Nós temos que ter condições de acolher os visitantes que vêm fazer cruzeiros, ter uma experiência especial, para que retornem e continuem vindo”, opinou o deputado.

Ele acrescentou que o fortalecimento do turismo passa ainda pela educação e valorização do potencial local. “Nós precisamos de informações acerca do nosso potencial turístico, para que nossas crianças sejam voz e veículos de divulgação das nossas belezas naturais”, concluiu.

