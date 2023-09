Finanças define datas para análise do PPA

No período de 13 de setembro a 9 de outubro a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa (Ales) vai conduzir a análise do projeto de lei (PL 731/2023) que trata do Plano Plurianual (PPA) para 2024-2027. O cronograma de tramitação da matéria do Executivo no colegiado foi aprovado em reunião extraordinária nesta terça-feira (12).

Entre 13 e 25 de setembro a comissão receberá as emendas parlamentares à proposta. De 25 de setembro a 5 de outubro o colegiado definirá sobre o acolhimento ou rejeição das sugestões ao PPA. A previsão é que a matéria seja encaminhada para votação no plenário em 9 de outubro. Confira o cronograma ao final.

Fotos da reunião

Audiência pública

Também está agendada uma audiência pública a ser realizada no próximo dia 19 de setembro, às 19 horas, no auditório Augusto Ruschi, localizado no pilotis da Assembleia Legislativa.

PPA

O PPA é uma espécie de planejamento estratégico do Estado, que corre ao longo de quatro anos e serve de base para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), integrantes do ciclo orçamentário. Cabe à Comissão de Finanças a análise do mérito das três proposições, montando um cronograma das atividades referentes a essas matérias.

Cronograma do PPA 2024-2027

13 a 25/09 – entrega das emendas;

19/09 – audiência pública sobre o PPA;

25/9 a 5/10 – análise das emendas;

5/10 – parecer técnico preliminar;

6/10 – entrega para análise dos demais membros da Comissão de Finanças;

9/10 – votação do parecer na Comissão de Finanças;

9/10 – envio para votação pelo Plenário.

Fonte: POLÍTICA ES