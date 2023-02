Final de semana será com calor acima de 40ºC no ES

Apesar do sol forte e temperaturas elevadas, há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde de domingo em trechos do Estado

Para quem esperava um período típico de verão, com sol e muito calor, o momento chegou. Depois de vários dias com fortes chuvas e tempo fechado, a estação mais quente do ano está “pocando”, em bom “capixabês”. Em algumas cidades, os termômetros podem marcar mais de 40º C.

O sábado (04), de acordo com o Incaper, será de sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, nas regiões Sul e no sul serrano. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado.

O vento sopra com moderada intensidade no litoral sul e na Grande Vitória. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade no litoral sul. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

Na Grande Vitória, sol entre poucas nuvens. Com temperatura mínima de 24 °C e máxima de 36 °C. Na Região Sul, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 39 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde no extremo sul da região. Predomínio de sol e não chove nas demais áreas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Norte, sol entre poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 39 °C. Na Região Noroeste, sol entre poucas nuvens. Não chove.

Para o domingo (05), a previsão é de tempo instável em todo o Espírito Santo. A combinação entre calor e umidade irá favorecer o aumento de nebulosidade, a partir da tarde, e a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas nas regiões Sul, Serrana, na Grande Vitória e no sul do Noroeste.

Na Grande Vitória, sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Faz calor, com previsão de pancadas de chuva no final da tarde. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 37 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 25 °C e máxima de 40 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Norte, sol entre poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 41 °C. Na Região Noroeste, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, no extremo sul da região. Predomínio de sol e não chove nas demais áreas. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 40 °C.